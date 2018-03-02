Yayınlanacak bölümüyle macerasını tamamlayacak olan Fi Çi dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Dizinin genellikle cuma günleri yayınlanması nedeniyle Fi 10. bölümüne yönelik soru işaretleri yoğunluk kazandı. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsur ve Ozan Güven’in paylaştığı oyuncu kadrosunda Büşra Develi, Berrak Tüzünataç ve Osman Sonant’ın yer aldığı Fi Çi’nin 10. Böümüyle final yapacağı haftalar öncesinde duyurulmuştu. Şimdi asıl merak edilen konu ise final tarihi. Fi Çi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Final bölüm tarihi belli oldu mu?



Fi Çi bölüm bilgileri Puhu TV’nin resmi Twitter sayfası veya fragmanla duyuruluyor. Henüz her iki kanaldan da bir duyuru yapılmadı. Fi Çi yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.



DURU VE ANNESİ ARASINDAKİ KRİZİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI



Fi Çi’nin final öncesi son bölümünde en dikkat çeken detaylardan biri Duru’nun geçmişiyle ilgiliydi. Dizinin başından beri annesiyle problemleri olduğu anlaşılan Duru, Can’ın yaptıklarından sonra Hazal’ın yanına gitmeye karar verdi, bu anlarda anne- kız arasındaki kopukluğun nedeni de ortaya çıktı. Hazal, kızı Duru’yu küçük yaşlardayken terk etmiş ve başka bir evlilik yapmıştı. İkinci evliliğinden bir kızı olan Hazal, Duru’yu ise yeğeni olarak tanıtmıştı.



Fİ MACERASI



Forbes Türkiye'nin gizemli milyarderi Fatma Tuba Yazıcı'yı kapağına taşıdı. Bu yıl 100. yılını kutlayan Forbes’in her yıl yaptığı ‘En Zengin 100 Türk’ listesinin sonuçları açıklandı. Bunlardan en dikkat çekici isim 'Gizemli milyarder' başlığı Fatma Tuba Yazıcı oldu. Peki taşıdığı Fatma Tuba Yazıcı kimdir?

Fi Çi dizisinin geçtiğimiz günlerde final yapma kararı almasının ardından 'Fi Macerası' adlı belgeselYayımlanmaya başladı. Yayınında ve yapımda emeği geçen herkesin yaşadıklarını anlatacağı Fi Macerası’nda dizinin başrolleri Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsur ve Ozan Güven duygularını dile getirdi.