Yayınlanacak bölümüyle macerasını tamamlayacak olan Fi Çi dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Dizinin genellikle cuma günleri yayınlanması nedeniyle Fi 10. bölümüne yönelik soru işaretleri yoğunluk kazandı. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsur ve Ozan Güven’in paylaştığı oyuncu kadrosunda Büşra Develi, Berrak Tüzünataç ve Osman Sonant’ın yer aldığı Fi Çi’nin 10. Böümüyle final yapacağı haftalar öncesinde duyurulmuştu. Şimdi asıl merak edilen konu ise final tarihi. Fi Çi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Final bölüm tarihi belli oldu mu?
Fi Çi bölüm bilgileri Puhu TV’nin resmi Twitter sayfası veya fragmanla duyuruluyor. Henüz her iki kanaldan da bir duyuru yapılmadı. Fi Çi yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
DURU VE ANNESİ ARASINDAKİ KRİZİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Fi Çi’nin final öncesi son bölümünde en dikkat çeken detaylardan biri Duru’nun geçmişiyle ilgiliydi. Dizinin başından beri annesiyle problemleri olduğu anlaşılan Duru, Can’ın yaptıklarından sonra Hazal’ın yanına gitmeye karar verdi, bu anlarda anne- kız arasındaki kopukluğun nedeni de ortaya çıktı. Hazal, kızı Duru’yu küçük yaşlardayken terk etmiş ve başka bir evlilik yapmıştı. İkinci evliliğinden bir kızı olan Hazal, Duru’yu ise yeğeni olarak tanıtmıştı.
Fİ MACERASI
Forbes Türkiye'nin gizemli milyarderi Fatma Tuba Yazıcı'yı kapağına taşıdı. Bu yıl 100. yılını kutlayan Forbes’in her yıl yaptığı ‘En Zengin 100 Türk’ listesinin sonuçları açıklandı. Bunlardan en dikkat çekici isim 'Gizemli milyarder' başlığı Fatma Tuba Yazıcı oldu. Peki taşıdığı Fatma Tuba Yazıcı kimdir?
Fi Çi dizisinin geçtiğimiz günlerde final yapma kararı almasının ardından 'Fi Macerası' adlı belgeselYayımlanmaya başladı. Yayınında ve yapımda emeği geçen herkesin yaşadıklarını anlatacağı Fi Macerası’nda dizinin başrolleri Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsur ve Ozan Güven duygularını dile getirdi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün