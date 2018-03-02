Haberler>Kelebek Magazin>Televizyon Haberleri>Fi Çi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Final bölüm tarihi belli oldu mu?

Fi Çi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Final bölüm tarihi belli oldu mu?

Fi Çi dizisinin final bölümü için tarih araştırmaları sürüyor. Duru, Can Manay ve Deniz üçlüsü arasında gelişen olayları anlatan Fi Çi’nin 16 Şubat Cuma günü yayınlanan son bölümünde büyük finalden önce sırların kabuğu kırıldı. Duru’nun hayatına ilişkin detayların çıktığı son bölümde Can Manay için yakalama kararı çıkartıldı. Peki Fi Çi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Final bölüm tarihi belli oldu mu?

Hürriyet Haber
02.03.2018 - 15:20 | Son Güncelleme :

Yayınlanacak bölümüyle macerasını tamamlayacak olan Fi Çi dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Dizinin genellikle cuma günleri yayınlanması nedeniyle Fi 10. bölümüne yönelik soru işaretleri yoğunluk kazandı. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsur ve Ozan Güven’in paylaştığı oyuncu kadrosunda Büşra Develi, Berrak Tüzünataç ve Osman Sonant’ın yer aldığı Fi Çi’nin 10. Böümüyle final yapacağı haftalar öncesinde duyurulmuştu. Şimdi asıl merak edilen konu ise final tarihi. Fi Çi 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Final bölüm tarihi belli oldu mu?

Fi Çi bölüm bilgileri Puhu TV’nin resmi Twitter sayfası veya fragmanla duyuruluyor. Henüz her iki kanaldan da bir duyuru yapılmadı. Fi Çi yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.

DURU VE ANNESİ ARASINDAKİ KRİZİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Fi Çi’nin final öncesi son bölümünde en dikkat çeken detaylardan biri Duru’nun geçmişiyle ilgiliydi. Dizinin başından beri annesiyle problemleri olduğu anlaşılan Duru, Can’ın yaptıklarından sonra Hazal’ın yanına gitmeye karar verdi, bu anlarda anne- kız arasındaki kopukluğun nedeni de ortaya çıktı. Hazal, kızı Duru’yu küçük yaşlardayken terk etmiş ve başka bir evlilik yapmıştı. İkinci evliliğinden bir kızı olan Hazal, Duru’yu ise yeğeni olarak tanıtmıştı.

Fİ MACERASI

Forbes Türkiye'nin gizemli milyarderi Fatma Tuba Yazıcı'yı kapağına taşıdı. Bu yıl 100. yılını kutlayan Forbes’in her yıl yaptığı ‘En Zengin 100 Türk’ listesinin sonuçları açıklandı. Bunlardan en dikkat çekici isim 'Gizemli milyarder' başlığı Fatma Tuba Yazıcı oldu. Peki taşıdığı Fatma Tuba Yazıcı kimdir?
Fi Çi dizisinin geçtiğimiz günlerde final yapma kararı almasının ardından 'Fi Macerası' adlı belgeselYayımlanmaya başladı. Yayınında ve yapımda emeği geçen herkesin yaşadıklarını anlatacağı Fi Macerası’nda dizinin başrolleri Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsur ve Ozan Güven duygularını dile getirdi.

Etiketler: Fi Çi , Fi Çi yeni , Fi yeni bölüm , dizifragman , televizyon , yayın , televizyon programı
Son Dakika Haberler
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri