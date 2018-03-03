Fi Çi 10. bölüm final fragmanı yayınlandı... Final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Fi Çi dizisinin herkes tarafından büyük bir merakla beklenen final fragmanı yayınlandı. Final fragmanının yayınlanmasının ardından final bölümünün hangi gün ekranlara geleceği de belli oldu. Dizinin son bölüm finalinde Can Manay'ın çaresiz hali oldukça şoke etmişti. Duru'yla bir kez daha kavuşabilecek miydi? İşte, Fi Çi dizisinin final bölümü fragmanı.

Fi Çi dizisinin final bölümü 9 Mart Cuma akşamı izleyicileriyle buluşacak...

Dizinin yayınlanan son bölümünde Duru kaçma hayallerini suya düşürecek acı bir gerçeğe uyanırken Özge hastanede aldığı haberle yıkıldı. Adaleti kendisi sağlamak için Can’ın karşısına çıkması olayların seyrini bir kez daha değiştirdi.