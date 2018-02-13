Fi 2. sezon Çi 9. bölüm fragmanında Can Manay'ın sırları ortaya dökülüyor

Fi Çi 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Her bölümüyle izleyicilerine ekran başına kilitleyen dizi Fi Çi'nin yeni bölüm fragmanında gerilim ve aksiyon artıyor. Yeni bölümde Can Manay'ın cinayet teşebbüsüyle polisler tarafından aranması şoke ediyor. Duru'nun ise evden kaçışı Can Manay'ı çıldırtıyor. İşte, Fi Çi 9. bölüm fragmanı.
Fi Çi 2. sezon 9. bölüm tarihi belli oldu. Sevilen dizisinin yeni bölümü 16 Şubat Cuma akşamı izleyicileriyle buluşacak.
Dizinin yayınlanan son bölümünde Duru ve Can arasındaki gerilim, Bilge ve Özge’nin de meseleye dahil olmasıyla iyice yükseldi. Sadık ise geçmişin yükünden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yaptı. Artık Duru’yu elinde tutamayacağını anlayan Can Manay, onu evi ufak çaplı bir cezaevine çevirdi. Finalde Can’ın tuzağına düşen Özge korkunç bir kaza yaptı, aynı sıralarda Duru’dan beklenmedik bir hamle geldi.
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