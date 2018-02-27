Feyza Aktan kimdir kaç yaşında?

Feyza Aktan, magazin gündeminin ara ara üzerinde durduğu isimler arasında yer alıyor. Özcan Deniz ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Feyza Aktan, son günlerde evlilik ile gündemde yer alıyor. Peki, Feyza Aktan kimdir kaç yaşındadır? İşte, merak edilen isim hakkında detaylı bilgiler

FEYZA AKTAN KİMDİR?

İstanbul'da dünyaya gelen Feyza Aktan, 1993 doğumludur. Aslen Antalyalı olan Aktan, ünlü sanatçı Özcan Deniz ile birliktelik yaşamaktadır. Daha önce Özcan Deniz'in ailesiyle de tanıştırdığı Feyza Aktan ile 10 Kasım'da evleneceği söylenmişti. Ancak gribal enfeksiyonun ileri safhaya taşınması nedeniyle bu düğün gerçekleştirilememiştir.

Birlikteliklerinde iki yıla yaklaşan çift, evlilik için gerekli evrakları tamamladıktan sonra Mart’ın ilk haftası nikah masasına oturacak. Özcan Deniz’in Zekeriyaköy’deki villasında gerçekleşecek. Yedi aylık hamile Feyza Aktan’ın gelinlik giymek istemediği öğrenildi.