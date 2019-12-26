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Televizyon
26.12.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Fermuarın açık kalmış Kerem!

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Fermuarın açık kalmış Kerem!

Afili Aşk 28. Bölümde Kerem, odasında giyinirken ayağını paravana çarpar ve ikili arasında eğlenceli bir diyalog yaşanır.

Afili Aşk 25 Aralık Çarşamba yayınlanan son bölümde Kerem, Ayşe'nin kurallarına aynen uymaya devam eder. Soyunma ve giyinmek için de paravanın arkasını kullanır. Ayşe'ye konuşurken paravanın arkasında bir yandan giyinen Kerem, ayağını çarpar. Bu durumu sinirlenen Kerem artık Ayşe'nin bu kuraldan vazgeçmesini söyler. Geri adım atmayan Ayşe'nin ise gözüne bir şey takılır. Kerem'in fermuarı açık kalmıştır. Ayşe, onu bu konuda uyarır ve komik sahneler yaşanır.

 

 

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