Ferhat ile Şirin’in setinden ilk kareler
Yapımını O3 Medya ile Artistanbul’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin’in oturduğu, senaryosunu Savaş Korkmaz’ın kaleme aldığı yeni dizi Ferhat ile Şirin’in setinden ilk kareler basınla paylaşıldı.
Çekimlerine İstanbul’da başlanan dizinin başrol oyuncuları; Cansu Dere, Tolga Sarıtaş ve Leyla Tanlar objektiflere ilk kez birlikte poz verdiler.
Genel Hikaye:
Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir. Onlarınki imkânsız bir aşkın hikayesi. Ferhat ile Şirin’in büyülü, masalsı aşkının imkansızlığı Banu’nun tutkulu aşkıyla sağlanacak. Banu, Şirin ve Ferhat arasındaki bağın gücü Ferhat-Şirin aşkının önündeki en büyük engel olacak.
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