Ferhat ile Şirin'in 2. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte ilk bölümün özeti
Mehmet Ada Öztekin'in yönetmen koltuğunda oturduğu, Cansu Dere ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerini paylaştığı Ferhat ile Şirin ilk bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin ekranlara gelen 1. bölümünün hemen ardından, yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ferhat ile Şirin'in yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin 2. bölüm fragmanı ve ilk bölümde yaşananların özeti.
22 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan Ferhat ile Şirin'in ilk bölümü sonrası 2. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin ilk bölümünde Kapalı Çarşı’nın en kudretli ailelerinden Karalı’ların son temsilcisi Banu, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için marangoz Ferhat ile tanıştı. Dizinin birinci bölümünde yaşananların ardından, haftaya neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Ferhat ile Şirin'in yeni bölümünde neler olacak? İşte, dizinin son bölüm özeti ve yeni bölümün fragmanı.
İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kapalı Çarşı’nın en kudretli ailelerinden Karalı’ların son temsilcisi Banu, babasından miras kalan işini, soyadını, yuvasını her şeyin önünde tutan güçlü bir kadındır. Ailesinden kalan, gözü gibi baktığı tarihi köşkün tadilatı için kapısını çalan marangoz Ferhat ile görüşür.
Başlarına gelen talihsiz bir olay onları yeniden karşılaştırır. Zengin ve görkemli hayatlarının içinde yapayalnız olan iki kardeş, Banu ve Şirin; kendi halinde, mütevazı bir marangoz olan Ferhat’ın hayatlarını değiştireceğinden habersizdir.
Ailesini yıllar önce trajik bir olay ile kaybeden Ferhat’ı, ömrünü kardeşi Şirin’e adayan Banu’yu, hapsolduğu altın kafesin içinde çırpınan Şirin’i artık yeni bir hayat beklemektedir. İki farklı dünyanın çarpıştığı, Ferhat’ın Şirin ve Banu Karalı ile yollarının kesiştiği o an, efsanevi bir aşkın fitilini ateşleyecektir. Aşılması imkânsız dağlarla, engellerle dolu olan bu aşk, herkesin kalbi ile sınanacağı zorlu bir sınava dönüşecektir.
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