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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Ferhat İle Şirin nerede çekiliyor?KaralıKöşk nerede?

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Ferhat İle Şirin nerede çekiliyor?KaralıKöşk nerede?

Ferhat ile Şirin nerede çekiliyor sorusu, diziyi izleyen pek çok izleyicinin aklındaki önemli soru oldu. Fox Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Ferhat ile Şirin dizisi, büyük bir bölümünün geçtiği Karalı Köşk ile merak uyandırdı. Peki, Ferhat ile Şirin nerede çekiliyor ve Karalı Köşk nerede yer alıyor? İşte, Ferhat ile Şirin dizisinin çekildiği yer hakkında detaylı bilgiler

Ferhat ile Şirin dizisinin nerede çekildiği ve Karalı Köşk'ün nerede olduğu dizinin ilk bölümü itibariyle araştırılmaya başlandı. Marangozluk yapan Ferhat, Şirin ve Banu arasında geçen hikayeyi konu edinecek olan dizinin çekildiği yer genel olarak İstanbul olacak. İşte, Ferhat ile Şirin nerede çekiliyor sorusunun cevabı

FERHAT İLE ŞİRİN NEREDE ÇEKİLİYOR? KARALI KÖŞK NEREDE?

Ferhat ile Şirin'İn çekildiği yer olan Karlı Köşk, daha önce İstanbullu Gelin dizisinin çekildiği Boranlar Konağı ile aynı yerdir. Dizilerde kullanılmak üzere bir fabrikanın içerisinde tasarlanan bu köşk, birçok filmin çekildiği Beykoz Kundura Fabrikası içerisinde yer alıyor. 

Bu dizi için 5 ay restore edilen bu konak haricinde antikacı ise kapalıçarşıda bulunmaktadır.

Dizinin konusu;

Ahşap işleri yapan sıradan bir marangoz olan Ferhat’ın yolu, hiç ummadığı bir anda aşka, zengin ve karanlık bir dünyaya uzanır. Küçük atölyesinden Kapalı Çarşı’nın tarihi dükkanlarına adım atan Ferhat’ın yolu Karalı Köşk’üne çıkar. Hayatın onu sürüklediği Karalı Köşk’ünün duvarları Ferhat’ın izini sürdüğü geçmişinin tanıklarıdır.

Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir… Onlarınki efsanevi bir aşkın hikâyesi... Bu hikâyede herkesin mutlu olması imkânsız…

Bu aşkın, en büyük trajedisi, aslında yıllar önce nefretle, acı ve intikamla közlenen bir başka aşkın küllerinden alevlenmesi. Aslında her şey yıllar önce yine aşkla başlamıştır… Uğruna canların alındığı, hayatların karartıldığı, ailelerin dağıldığı kötücül bir aşk…

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