Ferhat İle Şirin nerede çekiliyor?KaralıKöşk nerede?
Ferhat ile Şirin nerede çekiliyor sorusu, diziyi izleyen pek çok izleyicinin aklındaki önemli soru oldu. Fox Tv ekranlarında yayın hayatına başlayan Ferhat ile Şirin dizisi, büyük bir bölümünün geçtiği Karalı Köşk ile merak uyandırdı. Peki, Ferhat ile Şirin nerede çekiliyor ve Karalı Köşk nerede yer alıyor? İşte, Ferhat ile Şirin dizisinin çekildiği yer hakkında detaylı bilgiler
Ferhat ile Şirin dizisinin nerede çekildiği ve Karalı Köşk'ün nerede olduğu dizinin ilk bölümü itibariyle araştırılmaya başlandı. Marangozluk yapan Ferhat, Şirin ve Banu arasında geçen hikayeyi konu edinecek olan dizinin çekildiği yer genel olarak İstanbul olacak. İşte, Ferhat ile Şirin nerede çekiliyor sorusunun cevabı
FERHAT İLE ŞİRİN NEREDE ÇEKİLİYOR? KARALI KÖŞK NEREDE?
Ferhat ile Şirin'İn çekildiği yer olan Karlı Köşk, daha önce İstanbullu Gelin dizisinin çekildiği Boranlar Konağı ile aynı yerdir. Dizilerde kullanılmak üzere bir fabrikanın içerisinde tasarlanan bu köşk, birçok filmin çekildiği Beykoz Kundura Fabrikası içerisinde yer alıyor.
Bu dizi için 5 ay restore edilen bu konak haricinde antikacı ise kapalıçarşıda bulunmaktadır.
Dizinin konusu;
Ahşap işleri yapan sıradan bir marangoz olan Ferhat’ın yolu, hiç ummadığı bir anda aşka, zengin ve karanlık bir dünyaya uzanır. Küçük atölyesinden Kapalı Çarşı’nın tarihi dükkanlarına adım atan Ferhat’ın yolu Karalı Köşk’üne çıkar. Hayatın onu sürüklediği Karalı Köşk’ünün duvarları Ferhat’ın izini sürdüğü geçmişinin tanıklarıdır.
Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir… Onlarınki efsanevi bir aşkın hikâyesi... Bu hikâyede herkesin mutlu olması imkânsız…
Bu aşkın, en büyük trajedisi, aslında yıllar önce nefretle, acı ve intikamla közlenen bir başka aşkın küllerinden alevlenmesi. Aslında her şey yıllar önce yine aşkla başlamıştır… Uğruna canların alındığı, hayatların karartıldığı, ailelerin dağıldığı kötücül bir aşk…
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle