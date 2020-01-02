Ferhat ile Şirin neden final yapıyor? Ferhat ile Şirin final bölümü ne zaman?

Ferhat ile Şirin final bölümü, geçtiğimiz hafta 6. bölümü izleyen seyircilerin kafasında soru işareti oluşturdu. Ferhat ile Şirin neden final yapıyor sorusuna cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Ferhat ile Şirin final bölümü ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

FERHAT İLE ŞİRİN NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Ferhat ile Şirin, geçtiğimiz cuma günü final bölümü ile ekranlara gelmesinin ardından izleyicilerde şoka neden oldu. Dizinin yapımcıları ve yayıncı kuruluş, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

FERHAT İLE ŞİRİN'İN KONUSU NEDİR?

Ahşap işleri yapan sıradan bir marangoz olan Ferhat’ın yolu, hiç ummadığı bir anda aşka, zengin ve karanlık bir dünyaya uzanır. Küçük atölyesinden Kapalı Çarşı’nın tarihi dükkanlarına adım atan Ferhat’ın yolu Karalı Köşk’üne çıkar. Hayatın onu sürüklediği Karalı Köşk’ünün duvarları Ferhat’ın izini sürdüğü geçmişinin tanıklarıdır.



Ferhat, Şirin ve Banu… Aşkın mucizesini de felaketini de yaşayacakları bir girdaba sürüklendiklerinden habersizdir… Onlarınki efsanevi bir aşkın hikâyesi... Bu hikâyede herkesin mutlu olması imkânsız…



Bu aşkın, en büyük trajedisi, aslında yıllar önce nefretle, acı ve intikamla közlenen bir başka aşkın küllerinden alevlenmesi. Aslında her şey yıllar önce yine aşkla başlamıştır… Uğruna canların alındığı, hayatların karartıldığı, ailelerin dağıldığı kötücül bir aşk…