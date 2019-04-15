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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 09:43, Son Güncelleme:

Ferdi Merter'in kızı Almula Merter kimdir?

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Ferdi Merter'in kızı Almula Merter kimdir?

Ferdi Merter'in kızı Almula Merter, projelerinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla gündeme geliyor. Yaşamını gözlerden uzakta geçiren Almula Merter, Londra'da kimsesiz iki kız kardeş edindiği haberleriyle gündeme gelmişti. Peki, Ferdi Merter'in kızı Almula Merter kimdir?

Usta oyuncu Ferdi Merter'in kızı olan Almula Merter, 1966 yılında Ankara‘da dünyaya geldi. Annesinin adı Cansın’dır. 1982 ile 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesinde sosyoloji ve psikoloji eğitimi aldıktan sonra 1984 ile 1988 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı, tiyatro bölümünü bitirdi.

Babasının izinden giden Almula Merter, konservatuarın tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında İtalya‘ya Roma’ya giderek Spazio Müzik Okulunda modern dans, sahne tasarımı, ses ve vücut dili eğitimi ve Alexander tekniği ile İngiltere‘de de oyunculuk tekniği, psikodrama eğitimi aldı. Çeşitli workshoplara katıldı. Amerika da fonetik bilimi, yaratıcı drama, modern dans, ses ve nefes teknikleri, shiatsu, reiki, alexander tekniğiyle oyunculuk ve reji eğitimi aldı.

Almula Merter, 1976 yılından beri birçok dizide rol aldı ve dublaj yaptı. Ayrıca TRT, Kanal 6 ve HBB TV de sunuculuk görevini üstlendi. Müjdat Gezen Sanat Okulunda ve Yedi Tepe Üniversitesinde öğretim görevlisi oldu.

Yazar Eve Ensler tarafından yazılan, Türkiye’de Almula Merter’in sahneye koyduğu, Arzu Yanardağ, Berna Öztürk, Güner Özkul ve Müge Oruçkaptan‘ın oynadığı ‘Vajina Monologları‘ adlı oyununu 2003 yılında Almula Merter yönetmen olarak sahneledi.

2004 yılında, babası Ferdi Merter‘le birlikte Çığır Sahneyi, kurdu. Yurt dışında kadınlar ve özellikle Müslüman kadınlar üstüne seminerler vermektedir. 2007 yılında Bulgaristan‘da müzikal oyun sahneye koymuştur.

İyi derecede İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca konuşmakta ve çeviri yapmakta olan Almula Merter, 2011 yılında Londra‘ya taşındı.
İş hayatına Londra’da devam eden Almula Merter, 3 Mart 2014 tarihinde üniversite yöneticisi İngiliz Robert Churm ile Londra’da Methodist Kilisesi’nde evlendi. Çift, iki İngiliz kız kardeş evlat edindi.

 

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