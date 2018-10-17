Fekeli'yi canlandıran Kerem Alışık kimdir?
Fekeli'yi canlandıran Kerem Alışık kimdir sorusunun yanıtı diziseverler tarafından araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık'ın kişisel hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Kerem Alışık kimdir? Kaç yaşındadır?
Kerem Alışık, 5 Haziran 1960, İstanbul doğumlu, Türk oyuncudur. Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı. İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay’ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri’nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır.
ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERİ
72. Koğuş (2011)
Saddam’ın Askerleri (2008)
Hababam Sınıfı Askerde – Sabit (2004)
Hoşgeldin Hayat – Serhat (2004)
Dansöz – Zorro (2000)
Zehirli Çiçek
Ah Nalan Ah – Kemal (1988)
ROL ALDIĞI DİZİLER
Kara Sevda (Dizi) – Ayhan (2016-2017)
Kara Kutu (Dizi) – Başkomiser Tekin (2015)
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