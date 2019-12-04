Fekeli'den Hünkar'a evlilik teklifi! Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
Perşembe akşamları ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova bu hafta heyecan dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkacak. Bir haftalık bekleyişin ardından Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizide bu hafta Fekeli Hünkar'a evlilik teklifi edecek. Hünkar'ın gizli sırrı tüm gazete haberlerinde yer alacak. Peki, Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta başka neler olacak? İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın 47. bölüm fragmanları.
ATV'de yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova bu hafta 47. bölümü ile birbirinden ilginç anları ekranlara taşıyacak. Sevilen dizinin bu haftaki yeni bölümünde yolda kalan Züleyha ve Adnan'ı arabasına alan Yılmaz Demir'i çıldırtacak. İşte, Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Züleyha Müjganlara hoş geldiniz ziyaretine gidecek. Ama Züleyha'nın bu hareketi hem konuk çalışanları hem de Hünkar'ın aklında hala Yılmaz'a karşı hisleri olduğunu düşündürür. Müjgan'ın amacı ise Yılmaz ile mutlu bir evliliği olduğunu ispat etmektir. Şermin ise nihayet Hatip'e istediği yerden ev aldırır. Şermin kendi evinin hanımı olacağını düşünse de Hatip'in iki evi idare edeceğinden habersizdir.
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