Fazilet Hanım ve Kızları'nın 46. bölümünde Hazan, Yağız için Sinan’a boyun eğiyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
11.05.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

Fazilet Hanım ve Kızları'nın 46. bölümünde Hazan, Yağız için Sinan’a boyun eğiyor!

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Fazilet Hanım ve Kızları'nın 46. bölümünde Hazan, Yağız için Sinan’a boyun eğiyor!

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin merakla beklenen 46. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 12 Mayıs Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak olan Fazilet Hanım ve Kızları'nın 46. bölümünde, Sinan’ın Hazan üzerinde kurduğu baskı arttıkça Hazan’ın hafızasını kaybetmediğini anlaması uzun sürmez. Peki, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanında başka neler var? Fazilet Hanım ve Kızları'nın 46. bölümünde neler olacak?

Cumartesi akşamları izleyicilerle buluşan entrikalarla dolu dizi Fazilet Hanım ve Kızları'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Yayınlanan 46. bölüm fragmanı ekranlara gelecek son bölümün oldukça hareketli olacağının sinyallerini veriyor.  İşte, Fazilet Hanım ve Kızları'nın yeni bölüme dair pek çok ipucu içeren 46. bölüm fragmanı...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 46. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, dizinin 46. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde; Sinan’ın Hazan üzerinde kurduğu baskı arttıkça Hazan’ın hafızasını kaybetmediğini anlaması uzun sürmez. Gerçeklerle tehdit edilen Hazan, Yağız’ı kaybetmemek adına Sinan’a boyun eğmek zorunda kalırken, Yağız babasının Kerime’yi sakladığından emin herkesten gizli Cemal Yıldız’ın peşine düşer. Özenerek kurduğu planıyla bir yandan Gökhan’ın güvenini kazanırken diğer yandan Yasemin’i köşeye sıkıştıran Kudret, Egemenler için büyük tehlikedir.

Öte yandan, Hazan’ın acısına dayanamayan Fazilet tehlikeli bir oyuna girer. Annelik içgüdüsü Fazilet’i Yasemin’in kucağına atarken Yasemin’in de tek umudu Fazilet’tir. Nefret dolu intikam planını ince ince işleyen Sinan abisinin ihanetinin belgesiyle karşılaştığında oyun artık daha sert hal alırken, Yağız etrafına örülen gizemi çözmeye adım adım yaklaşır. Hiç beklemediği anda karşısında Kudret’i gören Fazilet ise geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

GEÇEN HAFTA NELER OLMUŞTU?

Fazilet Hanım ve Kızları'nın geçen hafta yayınlanan 45. son bölümünde, Sinan, hafıza kaybı yalanıyla sonuçları herkes için yıkıcı olacak olan intikam oyununun ilk adımlarını atar. Sinan’ın durumu, Hazım’ı Yağız ve Hazan’la bir kez daha karşı karşıya getirir. Yağız, kardeşi uğruna Hazan’ı bir kez daha yaralamak zorunda kalırken, Sinan’ın hedefinde sadece Hazan değil, Fazilet de vardır. Sinan’ı görmek isteyen Kerime’nin baskısı altında bunalan Hazım’ın bir anlık tedbirsizliği Yağız’ın var gücüyle Kerime’nin peşine düşmesini sağlar. Yağız, adım adım büyük gerçeğe yürürken Sinan’ın tehdidine boyun eğmek zorunda kalan Fazilet ise, kızını elleriyle ateşe attığından habersiz, kendini Sinan’ın planlarının bir parçası olarak bulur.

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