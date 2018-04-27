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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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27.04.2018 - 18:31, Son Güncelleme:

Fazilet Hanım ve Kızları'nın 44. bölümünde Sinan ölecek mi?

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Fazilet Hanım ve Kızları'nın 44. bölümünde Sinan ölecek mi?

Geçtiğimiz hafta yayınlanması gereken ancak yayınlanmayan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 44. bölümü 28 Nisan Cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümü öncesi, 44. bölüme ait 2 fragman ve 3 ön izleme videosu seyircilerle paylaşıldı. Yeni bölüme dair oldukça önemli ipuçları veren fragmanlar ve ön izleme videoları, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yayınlanan ön izlemelerde en çok dikkat çeken olay ise, yoğun bakımda tedavi olan Sinan'ın kalbinin durması oldu. Bu sahnenin ardından izleyiciler Sinan'ın ölüp ölmeyeceğini merak ediyor. Peki, Fazilet Hanım ve Kızları'nın yeni bölümünde neler olacak? Fazilet Hanım ve Kızları 44. bölüm fragmanlarında başka neler var?

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin merakla beklenen 44. yeni bölümüne ait fragman ve ön izlemeler seyircilerle paylaşıldı. Dizinin yeni bölümünde, Sinan’ın geçirdiği kaza herkesi alt üst ediyor öte yandan ön izleme videosundan Sinan'ın kalbinin durması herkesi şoke ediyor. İşte, geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Fazilet Hanım ve Kızları'nın 28 Nisan Cumartesi akşamı ekranlara gelecek yeni bölümüne ait fragman ve ön izlemeler...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 44. BÖLÜM FRAGMANLARI

Cumartesi akşamları izleyicilerle buluşan entrikalarla dolu dizi Fazilet Hanım ve Kızları'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Başrollerinde Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölümü yine heyecan dolu olacak. İşte, dizinin 44. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde; Sinan’ın geçirdiği korkunç kaza Egemen’leri alt üst eder. Tüm aile Sinan’ın kritik durumuyla dağılırken, Hazım’ın Yağız’a herkesin gözünün önünde attığı tokat hem baba oğul, hem de Hazan için bir milad olur. Kazayı öğrenen Kerime’nin hastaneye ulaşmayı başarması ortalığı karıştırır. Hazım ve Fazilet’in Kerime yüzünden yeniden karşı karşıya gelmesi, büyük sırra yeni bir düğüm atar. Hazan ve Yağız’ın en beklenmedik anda attıkları adım bazı sırları gün ışığına çıkarırken, korku dolu bekleyiş yeni sırlara gebedir.

Öte yandan yayınlanan 2 fragmanın yanı sıra 3 ön izleme videosu da izleyicilerle paylaşıldı. Yeni bölüme dair oldukça detaylı bilgi veren ön izlemeler seyirciler tarafından merakla sorgulanıyor. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları'nın 44. bölüm ön izlemeleri...

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hazan’ın duygularını öğrenen Sinan nerede patlayacağı belli olmayan serseri mayına döner. Yağız ve Hazan ise kalplerine dur deyip vedalaşmayı başarır. Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlıdır. Sinan’ın dinmek bilmeyen öfkesi tehlikeli bir hal alırken, oğlu için endişelenen Hazım’ın Yağız’a verdiği tepki, Yağız için kırılma noktası olur. Yağız kalbinin sesini dinleyerek Hazan’a doğru büyük bir adım atar. Hazan’ın veda günü, aşıklar için yasakların bir kenara atıldığı tek bir güne dönüşür. Diğer yanda, boşanmak için harekete geçen Ece, hayatının sırrını öğrenen Yasin’den çok ağır bir darbe alır. Her iki kızının da cephesinde işler ilk kez Fazilet’in kontrolünden çıkarken, Sinan’dan gelen kötü haber ortalığı alt üst eder.

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