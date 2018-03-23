Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanında kim vuruldu?
Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cumartesi akşamları izleyicileriyle buluşan Fazilet Hanım ve Kızları’nın 40. bölüm fragmanına patlayan silah damga vurdu. Selin, Ece ve Gökhan arasındaki tartışma büyüyor, yaşanan arbede sırasında silah ateş alıyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 41. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa bir özeti!
Fazilet Hanım ve Kızları 40. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 24 Mart tarihli gelişmelere dair ipuçları veren Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanında Hazan- Sinan aşkının ileri gitmesinden korkan Fazilet, Sinan’ı evlilik için ikna etmeye çalışırken; gerçekleri acı bir şekilde öğrenen Gökhan’ın boşanma kararı alması Selin’i çıldırtıyor. Kendisini kaybeden Selin’in elindeki silah ateş alıyor. Peki vurulan isim kim? İşte Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümünden detaylar!
Fazilet, bir yandan Sinan’a bir yandan Hazım’a ikili oynayarak, Hazan’ın haberi bile olmadan evlilik oyununu başlatır. Kafası karışan Sinan bir karar arifesindeyken Hazan ise kararını çoktan vermiş, Sinan’dan ayrılmaya kararlıdır. Oğullarının aynı kız için karşı karşıya gelmesinden korkan Hazım, bir yandan Yasemin’in şantajıyla boğuşurken diğer yanda olacakların önüne geçmek için Yağız’ı hedefine alır. Hazan yüzünden babasıyla karşı karşıya gelmek Yağız için hiç kolay olmayacaktır. Gördükleri psikolojik baskı Yağız ve Hazan arasındaki tansiyonu giderek yükseltir. Diğer yanda, Yasin, annesi ve Selin’le hayatının yüzleşmesini yaşarken Ece ve Selin tehlikeli bir şekilde karşı karşıya gelir. Gerçekler silah sesinin altında kalırken, Sinan’ın verdiği karar Yağız’ı da Hazan’ı da gafil avlar. Fazilet Hanım ve Kızları Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star’da!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle