Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanında Kerime kendisini kaybediyor

Fazilet Hanım ve Kızları 38. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu, ilk ipuçları geldi. Son bölümde Gökhan, Ömrüm’le ilgili şüphelerinin peşindeyken kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Yasemin, Selin’den de beklediği desteği bulamaz ve hayatının en ağır yenilgisini yaşadı. Yağız’ın büyük bir tuzağa çekildiğini fark eden Hazan, onu koruyabilmek için canı pahasına mücadele ederken, Yağız Hazan’ı kurtarmak için hayatını ortaya koydu. Peki Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümde neler olacak?

Elinde Yağız’ın kanıyla ona bir şey olmasının korkusunu yaşayan Hazan, Kerime’ye gerçekleri haykırsa da sesini duyuramaz. Yağız’ın da tehlikede olduğunu öğrenmeleriyle yalıyı saran korku artık ikisi içindir. Hazım’ın tüm kararlılığıyla polisten uzak durmaya çalışması Fazilet ile birlikte Gökhan’ı da rahatsız ederken, ablasına bir şey olmasından korkan Ece herkesten habersiz polise haber vermiştir.

Yağız ve Hazan sıkıştıkları köşede kendilerine bile itiraf edemedikleri duyguları birbirlerine itiraf etmeye hazırlanırken patlayan silah bekleyenleri darmadağın eder. Sinan yaşadığı suçluluk duygusuyla kıvranırken, taş üstünde taş bırakmayan bir karşılaşma yaşanır.

Fazilet Hanım ve Kızları, Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star’da!