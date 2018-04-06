Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı… Sinan öğrendi mi?
Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 7 Nisan Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak olan Fazilet Hanım ve Kızları 26. bölümünde Yağız ve Hazan için çember daralıyor. Şükriye’nin mektubu yeni bir kriz yaratıyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm detayları!
Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı, ilk ipuçları geldi. Yine entrika dozu yüksek gelişmelerin sinyalini veren fragmanın ilk saniyelerine Yağız- Hazan yakınlaşması damga vururken; Yağız’ın eline geçen mektup merak uyandırdı. Peki yeni bölümde neler olacak? Yağız’ın eline geçen mektupta neler yazıyor? Sinan, Hazan’ın aşık olduğu kişinin abisi Yağız olduğu gerçeğini öğrenecek mi? İşte Fazilet Hanım ve Kızları 26. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa bir özeti!
Yağız ve Hazan, yaşadıkları anın etkisinde ne yapacaklarını bilemezken Sinan’ın gelmesiyle dengeleri tamamen bozulur. Üzerlerindeki duygusal baskı giderek artarken, Hazan duygularını kalbine gömüp her şeyi geride bırakmaya kararlıdır. Ece, Hazım’ın teklifiyle boşanmaya giden yolda atacağı adıma karar vermeye çalışırken Şükriye’nin ani ölümü Yasin’i tamamen yıkmıştır. Şükriye’nin mektubunun peşinde olan Fazilet, tüm dikkatini Ece ve Yasin cephesine vermişken, Hazan’ın Almanya kararı ile altüst olur. Fazilet’in tüm planlarına rağmen annesinin mektubunu bulan Yasin sonunda hayatının gerçeği ile yüz yüze kalırken, kızının Yağız yüzünden gidecek olmasını hazmedemeyen Fazilet’in tepkisi ortalığı karıştırır. Hazan’ın duygularını itiraf ettiği ses kaydının Nil’in eline geçmesiyle Yağız ve Hazan için çember daralır. Üzerlerindeki baskı ve kalplerindeki fırtınayla birbirlerinden kaçmaya çalışan aşıklar, kendilerini hiç hazır olmadıkları bir yüzleşmenin içinde bulur.
Fazilet Hanım ve Kızları, Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star’da!
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