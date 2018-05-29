Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı: Kaçırılan bebek benim bebeğim
Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kısa bir süre sonra final yaparak ekranlara veda edecek olan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin 49. bölüm fragmanına ‘kaçırılan bebek benim bebeğim’ sözleri damga vurdu. Peki yeni bölümde neler olacak? Gözünü iyice karartan Selin, Ece’nin bebeğini ne yapacak? İşte Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı ve detaylar!
Fazilet Hanım ve Kızları 49. bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Entrika yüklü sahneleri ve sırlarla örülü senaryosuyla ön plana çıkan dizinin son bölümünde Sinan’ın acımasız planı, Yağız ve Hazan’ı zor bir sınav vermek zorunda bıraktı. Final sahnesine ise Selin’in hamlesi damga vurdu. Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümde ise bebeğin kaçırılması başta Ece olmak üzere herkesi perişan ediyor. Selin, Ece’nin şikayeti üzerine sorguya alınıyor. Yaşanılanlardan sonra iyice gözünü karartan Yasin'den "o bebek benim" itirafı geliyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümünden ilk görüntüler!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sinan’ın acımasız planı Yağız için sarsıcı bir sınava dönüşürken, Yağız’ı korumak için doğru zamanda doğru hamleyi yapmak zorunda olan Hazan’ın sınavı daha ağır olur. Yağız tüm fırtınayı tek başına göğüslemeye kararlıyken Hazan onu yalnız bırakmamak için elinden geleni yapar. Diğer yanda, Kudret Fazilet’in peşindeyken Gökhan’ın dikkati ise artık Kudret’in üzerindedir. Selin’in bitmek bilmeyen nefreti Ece için kabusa dönüşürken, Fazilet kızlarına verdiği zararla artık yüzleşmek zorundadır. Fazilet’in hatalarıyla yüzleşmesi, Yağız’ı hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze bırakır.
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