Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı: Hazan evlilik teklifine ne yanıt verdi?
Entrika sahnelerinin ağırlıklı olduğu Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 31 Mart tarihli Fazilet Hanım ve Kızları 41. Bölümünde Hazan’ın evlilik teklifini reddetmesi kriz yaratıyor. Yaşananların gerilimiyle karşı karşıya gelen Hazan ve Yağız yüzleşiyor. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 41. bölüm fragmanı ve yeni gelişmelerin kısa bir özeti!
Fazilet Hanım ve Kızları’nın yeni bölümü için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta Fazilet’in sözlerinden etkilenen Sinan, hem yalıdakileri hem de ekran karşısındaki şaşırtarak Hazal’a evlilik teklifi etmişti. Dizinin takipçileri olaylı son bölüm finalinden bu yana Fazilet Hanım ve Kızları 41. bölüm fragmanını bekliyordu. Yeni fragmanla birlikte Hazal’ın evlilik teklifine verdiği yanıt belli oldu. Kalbi ile mantığı arasında kalan Hazan, annesine rağmen evlilik teklifini kabul etmiyor, ortalık fena karışıyor. Peki yeni bölümde başka neler olacak? Hazan- Yağız yüzleşmesinde neler yaşanacak? Yasin’e olan aşkı ve Hazım’a duyduğu vefanın arasında sıkışıp kalan Ece, ne yapacak?
Sinan’ın şok evlilik teklifi, Hazan ve Yağız’ın kalplerinde patlayan bir bomba olur. Yüzüğü bir anda parmağında bulan Hazan, Sinan’ı şoke eden bir tepkiyle masadan kalkar ancak Fazilet Hazan’ın yüzüğü parmağından çıkarmasına razı olmayacaktır. Fazilet’in tehditleriyle köşeye sıkışan Hazan çaresizdir.
Hazan ve Yağız, duygusal bir yıkım yaşarken, sonunda duygularına yenilen Ece ve Yasin ise hayatlarıyla ilgili büyük bir karar aşamasındadır. Sinan ve Hazan’ın evlilik yoluna girmeleri, Ece’yi bir kez daha annesiyle karşı karşıya getirirken, Hazan ve Yağız arasındaki duygular Hazım ve Ece arasında da yeni bir krize sebep olur. Fazilet, Hazan’ı yoluna soktuğuna inanırken Hazan’ın tüm baskılara rağmen Sinan’dan ayrılmasıyla ortalık karışır. Sinan’ın ayrılığı hazmedememesi, yaşanacak büyük olayların fitilini ateşler.
Yasin’e olan aşkı ve Hazım’a duyduğu vefanın arasında sıkışıp kalan Ece, Hazım’ın attığı beklenmedik adımla neye uğradığını şaşırırken, Yasin en acı şekilde hayatının büyük gerçeğiyle yüz yüze kalır. Yaşananların gerilimiyle karşı karşıya gelen Hazan ve Yağız ise, kendilerini hayatlarının yüzleşmesini yaşarken bulurlar.
Fazilet Hanım ve Kızları Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star’da!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle