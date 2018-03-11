Fazilet Hanım ve Kızları son bölümde Kerime için zor anlar! 39. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fazilet Hanım ve Kızları 39. yeni bölüm fragmanı, son bölümün ardından araştırılmaya devam ediliyor. Yağız ve Sinan'ı bir mezarın içine gömmeye çalışan Kerime, tüm bunları tamamen Sinan için yaptığını ifade etmektedir. Sinan ise bu sözleri kullanarak Kerime'yi yakalatmanın peşindedir. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları son bölümü ve sonrasında merak edilen 39. yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz bu sayfa üzerinden yayınlanacaktır.

SON BÖLÜMDE FAZİLET İNTİKAM PEŞİNDE

Elinde Yağız’ın kanıyla ona bir şey olmasının korkusunu yaşayan Hazan, Kerime’ye gerçekleri haykırsa da sesini duyuramaz. Yağız’ın da tehlikede olduğunu öğrenmeleriyle yalıyı saran korku artık ikisi içindir. Hazım’ın tüm kararlılığıyla polisten uzak durmaya çalışması Fazilet ile birlikte Gökhan’ı da rahatsız ederken, ablasına bir şey olmasından korkan Ece herkesten habersiz polise haber vermiştir.

Yağız ve Hazan sıkıştıkları köşede kendilerine bile itiraf edemedikleri duyguları birbirlerine itiraf etmeye hazırlanırken patlayan silah bekleyenleri darmadağın eder. Sinan yaşadığı suçluluk duygusuyla kıvranırken, taş üstünde taş bırakmayan bir karşılaşma yaşanır.

SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ