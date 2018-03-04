Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanında Hazan kurtulabilecek mi?

Fazilet Hanım ve Kızları son bölümü sonrasında takipçileri tarafından yeni bölüm fragmanı ile gündeme geldi. Son bölümde Hazan üzerinde oynanan oyunlara kayıtsız kalamayan Yağız, harekete geçmiş ve canı pahasına mücadele etmiştir. Fazilet Hanım ve Kızları son bölümünde bu mücadele, Yağız'ın yaralanması ile duraksamıştır. Peki, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı son bölüm sonrası yayınlandı mı? İşte, detaylı bilgiler

Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan izleyebilirsiniz.

HAZAN VE YAĞIZ'I KİM KURTARACAK?

Kerime ve gözü kararmış işbirlikçisi tarafından kaçırılan Hazan, Yağız tarafından aranmaktadır. Mezarlığa gömülen Hazan, Yağız'ın gayretleri sayesinde gömüldüğü yerden çıkartılmıştır. Ancak Kerime'nin bu davadan vazgeçmeye niyeti yoktur. Bir darbe ile Yağız'ı da mezara düşürmüştür. Peki, bu aşamadan sonra ikili kim tarafından kurtarılacaktır?

Yağız, Hazan’ın birden ortadan kaybolmasıyla şaşırmış halde ne olduğunu anlamaya çalışırken, Hazan dehşetin ortasındadır. Geçen her dakika Yağız’ın endişelerini arttırırken, Sinan, Hazan’ın kafasını dinlemeye gittiğinden emindir.

Yağız, zaman geçtikçe soğukkanlılığını kaybederken, Hazan yaşadığı kabusun arkasında Kerime’nin olduğu gerçeğiyle yüzleşir.

Yaptıkları son konuşma yüzünden ablasının tatile çıktığını sanan Ece, Fazilet’i yatıştırmaya çalışırken, Sinan, Fazilet’in hedefindedir. Yağız, Fazilet’i panikletmemek için kendi imkanlarıyla Hazan’ın nerede olduğunu öğrenmeye çalışırken, yakaladığı ipuçları Yağız’ı tamamen kontrolden çıkarır.

Diğer yanda, Gökhan, Ömrüm’le ilgili şüphelerinin peşindeyken kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Yasemin, Selin’den de beklediği desteği bulamaz ve hayatının en ağır yenilgisini yaşar.

Yakaladığı ipucunun peşine düşen Yağız, Hazan’ı bulmak için çırpınırken Kerime’nin hedefindedir. Yağız’ın büyük bir tuzağa çekildiğini fark eden Hazan, onu koruyabilmek için canı pahasına mücadele ederken, Yağız, Hazan’ı kurtarmak için hayatını ortaya koymuştur bile.

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