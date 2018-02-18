Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fazilet Hanım ve Kızları dizisi yayınlanan son bölümü ile izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşattı. Her hafta cumartesi akşamı izleyicileriyle buluşan dizi, Fazilet Hanım ve Kızları'nın son bölümünde Hazan duygularına engel olmaya çalıştı, Yasemin evden kovuldu. İşte, son bölümün ardından merakla araştırılan Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler
Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfa üzerinden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Yağız’ın Farah’la girdiği yol, Hazan için kendi duygularına giden yola dönüşür. Gördüğü manzara karşısında allak bullak olan Hazan, anlam veremediği duygusal bir uyanış içinde, adını koymak istemediği hisleriyle adeta kavgaya tutuşmuş haldedir. Çıktığı yolda tökezlemeden yürümek iradesine sığınan Yağız için de düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Selin’in hamilelik yalanından Ece’yi kullanarak kurtulmak istemesi Ece ve Yasin arasında taşların yerinden oynayacağı bir yüzleşmeye sebep olurken, kızının yalanlarıyla yüzleşmek zorunda olan Hazım’ı zor bir seçim bekler. Hazan’ın iç dünyasında Farah rüzgarı eserken, ev sahibinden aldığı ihtar Hazan ve Yağız’ı beklenmedik şekilde karşı karşıya getirir. Diğer yanda, Hazım’ın hatırladıklarından sonra eli kolu bağlanan Yasemin ve Gökhan, Hazım’dan gelecek adımı beklerken, Gökhan’ın Hazım’a attığı sürpriz adım Yasemin’in ipini çeker. Hazan’ı hedefine koyan Kerime harekete geçmek için elini güçlendirmeyi beklerken, beklediği koz ona en beklenmedik yerden gelir. Fazilet, farkında bile olmadan Kerime’nin ocağına düşerken, Hazan’ın kendisinden uzaklaşmaya başladığının farkında olan Sinan Nil’le tehlikeli sularda yüzmeye başlar. Kendi kalbiyle kavgaya tutuşmuş olan Hazan ise, içindeki karmaşanın verdiği gerilimle Yağız’a patlarken Farah, beklenmedik hamlesiyle Hazan ve Yağız için kötü bir sürpriz hazırlar.
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