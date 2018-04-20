Fazilet Hanım ve Kızları izleyicilerini üzecek haber… Yeni fragman geldi ama
Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Sinan’ın kalbinin durma anının damga vurduğu Fazilet Hanım ve Kızları fragmanı yayınlanmasına rağmen Star Tv yayın akışı kafalarda soru işareti bıraktı. Kanalın 21 Nisan tarihli akışına göre dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Peki Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
Fazilet Hanım ve Kızları yayın macerasına kısa bir ara verdi. Entrika yüklü dizinin 44. bölümü bir hafta gecikmeli olarak 28 Nisan Cumartesi günü ekrana gelecek. Yeni gelişmeler için 1 hafta bekleyecek olan dizi takipçileri Fazilet Hanım ve Kızları 44. bölüm fragmanıyla önemli tüyolar edindi. Geçtiğimiz hafta abisi ve sevdiği kadının beraber olma fikriyle çılgına dönen ve ardından korkunç bir kaza yapan Sinan’ın durumu merak uyandırdı. Peki yeni bölümde neler olacak? Görüntülerde kalbi duran Sinan ölecek mi? Hazal, Almanya’ya gitmekten vaz mı geçecek?
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hazan’ın duygularını öğrenen Sinan nerede patlayacağı belli olmayan serseri mayına döner. Yağız ve Hazan ise kalplerine dur deyip vedalaşmayı başarır. Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlıdır. Sinan’ın dinmek bilmeyen öfkesi tehlikeli bir hal alırken, oğlu için endişelenen Hazım’ın Yağız’a verdiği tepki, Yağız için kırılma noktası olur. Yağız kalbinin sesini dinleyerek Hazan’a doğru büyük bir adım atar. Hazan’ın veda günü, aşıklar için yasakların bir kenara atıldığı tek bir güne dönüşür. Diğer yanda, boşanmak için harekete geçen Ece, hayatının sırrını öğrenen Yasin’den çok ağır bir darbe alır. Her iki kızının da cephesinde işler ilk kez Fazilet’in kontrolünden çıkarken, Sinan’dan gelen kötü haber ortalığı alt üst eder.
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