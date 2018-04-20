Fazilet Hanım ve Kızları izleyicilerini üzecek haber… Yeni fragman geldi ama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
20.04.2018 - 13:00, Son Güncelleme:

Fazilet Hanım ve Kızları izleyicilerini üzecek haber… Yeni fragman geldi ama

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Fazilet Hanım ve Kızları izleyicilerini üzecek haber… Yeni fragman geldi ama

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Sinan’ın kalbinin durma anının damga vurduğu Fazilet Hanım ve Kızları fragmanı yayınlanmasına rağmen Star Tv yayın akışı kafalarda soru işareti bıraktı. Kanalın 21 Nisan tarihli akışına göre dizinin tekrar bölümü yayınlanacak. Peki Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Fazilet Hanım ve Kızları yayın macerasına kısa bir ara verdi. Entrika yüklü dizinin 44. bölümü bir hafta gecikmeli olarak 28 Nisan Cumartesi günü ekrana gelecek. Yeni gelişmeler için 1 hafta bekleyecek olan dizi takipçileri Fazilet Hanım ve Kızları 44. bölüm fragmanıyla önemli tüyolar edindi. Geçtiğimiz hafta abisi ve sevdiği kadının beraber olma fikriyle çılgına dönen ve ardından korkunç bir kaza yapan Sinan’ın durumu merak uyandırdı. Peki yeni bölümde neler olacak? Görüntülerde kalbi duran Sinan ölecek mi? Hazal, Almanya’ya gitmekten vaz mı geçecek?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hazan’ın duygularını öğrenen Sinan nerede patlayacağı belli olmayan serseri mayına döner. Yağız ve Hazan ise kalplerine dur deyip vedalaşmayı başarır. Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlıdır. Sinan’ın dinmek bilmeyen öfkesi tehlikeli bir hal alırken, oğlu için endişelenen Hazım’ın Yağız’a verdiği tepki, Yağız için kırılma noktası olur. Yağız kalbinin sesini dinleyerek Hazan’a doğru büyük bir adım atar. Hazan’ın veda günü, aşıklar için yasakların bir kenara atıldığı tek bir güne dönüşür. Diğer yanda, boşanmak için harekete geçen Ece, hayatının sırrını öğrenen Yasin’den çok ağır bir darbe alır. Her iki kızının da cephesinde işler ilk kez Fazilet’in kontrolünden çıkarken, Sinan’dan gelen kötü haber ortalığı alt üst eder.

 

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