Fazilet Hanım ve Kızları 50. son bölümü ile final yaptı.. Fazilet yalnız kaldı
Fazilet Hanım ve Kızları, ekrana gelen son bölümü ile final yaptı ve izleyicilerine veda etti. Sürekli bir plan peşinde olan ve kafasına koyduğu şeyi yanlış da olsa yapma girişimlerinden asla vazgeçmeyen Fazilet, dizinin son bölümünde yaptıklarının ne anlama geldiğini idrak ediyor. Fazilet Hanım ve Kızları final bölümünde bazıları mutluluğu tadarken, bazıları ise hüzün içerisinde boğuluyor. İşte, dizinin final bölümü hakkında detaylı bilgiler
Fazilet Hanım ve Kızları final bölümü ile ekranlara veda etti. Kızlarının hayatını daha iyi koşullarda sürdürmesi için her türlü planı kurmaktan çekinmeyen Fazilet, başına gelenlerin ardından yapayalnız kalmış ve pişmanlıklarıyla derin düşüncelere dalmıştır. Fazilet Hanım ve Kızları 50. final bölümünde herkes hakettiği hayatı yaşamaya başlayacaktır. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları 50. final bölümü ..
FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI
Hayatının gerçeğiyle yüz yüze kalan Yağız için tüm dengeler değişirken diğer yandan Hazım, Sinan’ı yok sayar. Gerçeklerin yarattığı kargaşadan fırsat bulan Selin köşe bucak polisten kaçsa da yaklaştığı hazin son kaçınılmazdır. Fazilet geçmişinin karanlık yüzleşmesini farkında olmadan Hazan’ın şahitliğinde yaparken, Hazan öğrendikleriyle alt üst olur.
FAZİLET HANIM VE KIZLARI 50. FİNAL BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçekleri öğrenmek isteyen Gökhan’ın Kudret ve Yasemin’in peşine düşmesi Yasemin için büyük tehlike olur. Sahip olduğu her şeyi kaybeden Yağız sona gelmişken, Fazilet kızları için bunca zaman yapamadığı anneliğini yapmaya hazırken, Yağız öğrendiği gerçeğin acısı ile her şeyi arkasında bırakmaya kararlıdır. Hazan Yağıza kendini anlatabilmek için var gücüyle uğraşırken ayakları onu kendi gerçeğine götürür. Fazilet ise hırsıyla girdiği yalıdan dersini alarak ve kendi kızları dahil elinin değdiği herkesin hayatını değiştirerek çıkacaktır.
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