Fazilet Hanım ve Kızları 50. son bölümü ile final yaptı.. Fazilet yalnız kaldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Televizyon
08.06.2018 - 17:56, Son Güncelleme:

Fazilet Hanım ve Kızları 50. son bölümü ile final yaptı.. Fazilet yalnız kaldı

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Fazilet Hanım ve Kızları 50. son bölümü ile final yaptı.. Fazilet yalnız kaldı

Fazilet Hanım ve Kızları, ekrana gelen son bölümü ile final yaptı ve izleyicilerine veda etti. Sürekli bir plan peşinde olan ve kafasına koyduğu şeyi yanlış da olsa yapma girişimlerinden asla vazgeçmeyen Fazilet, dizinin son bölümünde yaptıklarının ne anlama geldiğini idrak ediyor. Fazilet Hanım ve Kızları final bölümünde bazıları mutluluğu tadarken, bazıları ise hüzün içerisinde boğuluyor. İşte, dizinin final bölümü hakkında detaylı bilgiler

 

Fazilet Hanım ve Kızları final bölümü ile ekranlara veda etti. Kızlarının hayatını daha iyi koşullarda sürdürmesi için her türlü planı kurmaktan çekinmeyen Fazilet, başına gelenlerin ardından yapayalnız kalmış ve pişmanlıklarıyla derin düşüncelere dalmıştır. Fazilet Hanım ve Kızları 50. final bölümünde herkes hakettiği hayatı yaşamaya başlayacaktır. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları 50. final bölümü ..

FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI

Hayatının gerçeğiyle yüz yüze kalan Yağız için tüm dengeler değişirken diğer yandan Hazım, Sinan’ı yok sayar. Gerçeklerin yarattığı kargaşadan fırsat bulan Selin köşe bucak polisten kaçsa da yaklaştığı hazin son kaçınılmazdır. Fazilet geçmişinin karanlık yüzleşmesini farkında olmadan Hazan’ın şahitliğinde yaparken, Hazan öğrendikleriyle alt üst olur. 

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 50. FİNAL BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gerçekleri öğrenmek isteyen Gökhan’ın Kudret ve Yasemin’in peşine düşmesi Yasemin için büyük tehlike olur. Sahip olduğu her şeyi kaybeden Yağız sona gelmişken, Fazilet kızları için bunca zaman yapamadığı anneliğini yapmaya hazırken, Yağız öğrendiği gerçeğin acısı ile her şeyi arkasında bırakmaya kararlıdır. Hazan Yağıza kendini anlatabilmek için var gücüyle uğraşırken ayakları onu kendi gerçeğine götürür. Fazilet ise hırsıyla girdiği yalıdan dersini alarak ve kendi kızları dahil elinin değdiği herkesin hayatını değiştirerek çıkacaktır.

 

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