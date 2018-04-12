"Fazilet Hanım ve Kızları" bitecek mi?
Oyuncu Alp Navruz, reklam yüzü olduğu markanın kendisi için Bebek’te bir mekânda düzenlenen ilkbahar-yaz partisine katıldı.
Son dönemde adı meslektaşı Alina Boz ile aşk dedikodularına karışan Alp Navruz, “Sadece arkadaşız. Haberi okuduğumda ben de çok şaşırdım. Şu an hayatımda kimse yok.” açıklamasında bulundu.
Navruz, muhabirlerin hakkında çıkan çapkınlık haberlerini hatırlatması üzerine ise; “Hayatımda biri olduğu zaman, bunu sizlerle paylaşmaktan asla çekinmem. Çapkın değilim, aşk adamıyım. Bu konuda fazlasıyla seçici olduğum için, kalbim boş.” cevabını verdi.
"Fazilet Hanım ve Kızları" binecek mi?
Rol aldığı "Fazilet Hanım ve Kızları" dizinin biteceği konusundaki iddialara da açıklık getiren oyuncu; “Bunun için şimdiden konuşmak erken olur. Bizler de bilmiyoruz, sezon sonu göreceğiz.” dedi.
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