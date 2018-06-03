Fazilet Hanım ve Kızları 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Fazilet Hanım ve Kızları dizisi dün akşam olaylı bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yağız ve Sinan arasında sert bir yüzleşmenin yaşandığı Fazilet Hanım ve Kızları son bölüm finali ise şok etkisi yarattı. Finalde Yağız, gerçek isminin ‘Mehmet Yıldız’ olduğunu öğrendi. Peki Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Final için gün sayan Fazilet Hanım ve Kızları, 49. bölümüyle ekranlardaydı. Her hafta başka bir gerilimin yaşandığı dizinin 2 Haziran tarihli bölümünde Ece, hayatının en büyük acılarından birini yaşadı. Kini bitmek bilmeyen Selin, Ece’nin bebeğini kaçırdı. Finale doğru Ece, bebeğine kavuştu. Egemenler’in davet geceler ise beklenmedik bir gelişmeyle skandala dönüştü. Abisine kini bitmek bilmeyen Sinan, son darbeyi herkesin gözü önünde indirdi. Finalde gerçek kimliğini öğrenen ve annesiyle tanışan Yağız’ın tepkisini merak eden izleyiciler, fragmanı sorguluyor.
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
Gerçekleri öğrenen Yağız’ın Sinan’la yüzleşmesi büyük olur. Şimdiye kadar abilik duygusuyla bastırdığı ne varsa patlatan Yağız’ın hedefinde, Hazan da vardır. Sinan ve Yağız’ın kavgasıyla karışan yalı Ece’den gelen haberle altüst olur. Polis tarafından kurtarılıp hastaneye kaldırılan Ece’nin Selin’i bebeğini kaçırmakla suçlaması ortalığı karıştırır. Her zamanki gibi babasına güvenen Selin bu kez baltaya taşa vurmuştur. Kızının başına gelenlerle çılgına dönen Fazilet, kayıp torununun peşindeyken, geçmişin gölgesi de onun peşindedir. Planında son aşamaya gelen Sinan’ın ise Yağız’a son darbeyi indirmek için yine Yağız’a ihtiyacı vardır.
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