Fazilet Hanım ve Kızları 48. bölüm fragmanında Hazan ve Yağız için yolun sonu geliyor
Fazilet Hanım ve Kızları yayınlanan 48. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sinan’ın acımasız planı Yağız için sarsıcı bir sınava dönüşürken, Yağız’ı korumak için doğru zamanda doğru hamleyi yapmak zorunda olan Hazan’ın sınavı daha ağır olur. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.
Fazilet Hanım ve Kızları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Hazan ve Yağız için yolun sonu geliyor. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Sinan’ın acımasız planı Yağız için sarsıcı bir sınava dönüşürken, Yağız’ı korumak için doğru zamanda doğru hamleyi yapmak zorunda olan Hazan’ın sınavı daha ağır olur.
Yağız tüm fırtınayı tek başına göğüslemeye kararlıyken Hazan onu yalnız bırakmamak için elinden geleni yapar. Diğer yanda, Kudret Fazilet’in peşindeyken Gökhan’ın dikkati ise artık Kudret’in üzerindedir. Selin’in bitmek bilmeyen nefreti Ece için kabusa dönüşürken, Fazilet kızlarına verdiği zararla artık yüzleşmek zorundadır. Fazilet’in hatalarıyla yüzleşmesi, Yağız’ı hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze bırakır.
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