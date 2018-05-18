Fazilet Hanım ve Kızları 47. bölüm fragmanında Yağız gerçekleri öğreniyor
Fazilet Hanım ve Kızları dizisi yayınlanan 47. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Ece’nin yokluğunu fark eden Hazan ve Fazilet ne yapacaklarını şaşırmış halde Hazım’ın üzerine giderken, Ece’nin yokluğu Hazan’ın Fazilet’e duvar örmesine neden olur. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.
Fazilet Hanım ve Kızları dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Kudret’le yüzleşmekten köşe bucak kaçan Fazilet, kırdığı potla ne Yasemin’i ne de kendisini nasıl bir tehlikeye sürüklediğinin farkında değildir. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ece’nin yokluğunu fark eden Hazan ve Fazilet ne yapacaklarını şaşırmış halde Hazım’ın üzerine giderken, Ece’nin yokluğu Hazan’ın Fazilet’e duvar örmesine neden olur. Kudret’le yüzleşmekten köşe bucak kaçan Fazilet, kırdığı potla ne Yasemin’i ne de kendisini nasıl bir tehlikeye sürüklediğinin farkında değildir. Hazan annesinin taktikleriyle hareket etmeye karar vererek Yağız’a hayatının şokunu yaşatan hamleyi yapar. Sinan’ın Hazan üzerinde kurduğu duygusal baskı çok ağırken, Yağız öğrendiği gerçekle herkesi karşısına alacaktır. Yağız’ın öfkesi karşısında Hazım’ın eli kolu bağlanmıştır. Hazan ve Yağız’ı da ağır bir yüzleşme bekliyordur.
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