Fazilet Hanım ve Kızları 45. bölüm fragmanında Sinan'ın intikam oyunu
Fazilet Hanım ve Kızları dizisi yayınlanan 45. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sinan, hafıza kaybı yalanıyla sonuçları herkes için yıkıcı olacak olan intikam oyununun ilk adımlarını atar. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.
Fazilet Hanım ve Kızları dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sinan’ın intikam oyunu herkes için yıpratıcı oluyor. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Sinan, hafıza kaybı yalanıyla sonuçları herkes için yıkıcı olacak olan intikam oyununun ilk adımlarını atar. Sinan’ın durumu, Hazım’ı Yağız ve Hazan’la bir kez daha karşı karşıya getirir. Yağız, kardeşi uğruna Hazan’ı bir kez daha yaralamak zorunda kalırken, Sinan’ın hedefinde sadece Hazan değil, Fazilet de vardır. Sinan’ı görmek isteyen Kerime’nin baskısı altında bunalan Hazım’ın bir anlık tedbirsizliği Yağız’ın var gücüyle Kerime’nin peşine düşmesini sağlar. Yağız, adım adım büyük gerçeğe yürürken Sinan’ın tehdidine boyun eğmek zorunda kalan Fazilet ise, kızını elleriyle ateşe attığından habersiz, kendini Sinan’ın planlarının bir parçası olarak bulur.
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