Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sinan Ölecek mi?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriFazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sinan Ölecek mi?
GeriTelevizyon Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sinan Ölecek mi?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
13.04.2018 - 14:07, Son Güncelleme:

Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sinan Ölecek mi?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sinan Ölecek mi?

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin merakla beklenen 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 14 Nisan Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşacak olan Fazilet Hanım ve Kızları'nın 43. bölümünde, Hazan’ın duygularını öğrenen Sinan, öfkeden ne yapacağını bilmez. Fragmanda en çok dikkat çeken sahne ise, Sinan'ın sürdüğü araba ile birlikte uçurumdan yuvarlanması oldu. İzleyiciler şimdi Sinan'ın ölüp ölmediğini merak ediyor. Peki, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanında başka neler var? Fazilet Hanım ve Kızları'nın 43. yeni bölümünde neler olacak?

Cumartesi akşamları izleyicilerle buluşan entrikalarla dolu dizi Fazilet Hanım ve Kızları'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından 14 Nisan Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Yayınlanan 43. bölüm fragmanında, Sinan'ın arabasıyla birlikte uçurumdan düştüğü görülüyor. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları'nın yeni bölümüne dair pek çok ipucu içeren 43. bölüm fragmanı...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 43. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana, Hazan’ın duygularını öğrendikten sonra adeta bir serseri mayına dönen Sinan'ın uçurumdan yuvarlanması damga vurdu. İşte, dizinin 43. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde; Hazan’ın duygularını öğrenen Sinan nerede patlayacağı belli olmayan serseri mayına döner. Yağız ve Hazan ise kalplerine dur deyip vedalaşmayı başarır. Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlıdır. Sinan’ın dinmek bilmeyen öfkesi tehlikeli bir hal alırken, oğlu için endişelenen Hazım’ın Yağız’a verdiği tepki, Yağız için kırılma noktası olur. Yağız kalbinin sesini dinleyerek Hazan’a doğru büyük bir adım atar.

Hazan’ın veda günü, aşıklar için yasakların bir kenara atıldığı tek bir güne dönüşür. Diğer yanda, boşanmak için harekete geçen Ece, hayatının sırrını öğrenen Yasin’den çok ağır bir darbe alır. Her iki kızının da cephesinde işler ilk kez Fazilet’in kontrolünden çıkarken, Sinan’dan gelen kötü haber ortalığı alt üst eder.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Fazilet Hanım ve Kızları'nın geçen hafta yayınlanan son bölümünde, Yağız ve Hazan, yaşadıkları anın etkisinde ne yapacaklarını bilemezken Sinan’ın gelmesiyle dengeleri tamamen bozulur. Üzerlerindeki duygusal baskı giderek artarken, Hazan duygularını kalbine gömüp her şeyi geride bırakmaya kararlıdır. Ece, Hazım’ın teklifiyle boşanmaya giden yolda atacağı adıma karar vermeye çalışırken Şükriye’nin ani ölümü Yasin’i tamamen yıkmıştır. Şükriye’nin mektubunun peşinde olan Fazilet, tüm dikkatini Ece ve Yasin cephesine vermişken, Hazan’ın Almanya kararı ile altüst olur. Fazilet’in tüm planlarına rağmen annesinin mektubunu bulan Yasin sonunda hayatının gerçeği ile yüz yüze kalırken, kızının Yağız yüzünden gidecek olmasını hazmedemeyen Fazilet’in tepkisi ortalığı karıştırır. Hazan’ın duygularını itiraf ettiği ses kaydının Nil’in eline geçmesiyle Yağız ve Hazan için çember daralır. Üzerlerindeki baskı ve kalplerindeki fırtınayla birbirlerinden kaçmaya çalışan aşıklar, kendilerini hiç hazır olmadıkları bir yüzleşmenin içinde bulur.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dayatılmış ideal güzellik algılarını onlar yıkacak!

Mamut Project'te Krüw seçkisi

"Emlak kralı" şarkıcı metroda: Kimse tanımadı

'Avantgarde' kimdir; neye denir?