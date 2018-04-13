Fazilet Hanım ve Kızları 43. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sinan Ölecek mi?

Cumartesi akşamları izleyicilerle buluşan entrikalarla dolu dizi Fazilet Hanım ve Kızları'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından 14 Nisan Cumartesi akşamı ekranlara gelecek olan bölümü merak eden seyirciler, yeni bölüm fragmanını araştırmaya başladı. Yayınlanan 43. bölüm fragmanında, Sinan'ın arabasıyla birlikte uçurumdan düştüğü görülüyor. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları'nın yeni bölümüne dair pek çok ipucu içeren 43. bölüm fragmanı...

FAZİLET HANIM VE KIZLARI 43. BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerinde Nazan Kesal, Mahir Günşıray, Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul gibi isimlerin yer aldığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana, Hazan’ın duygularını öğrendikten sonra adeta bir serseri mayına dönen Sinan'ın uçurumdan yuvarlanması damga vurdu. İşte, dizinin 43. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

Dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümünde; Hazan’ın duygularını öğrenen Sinan nerede patlayacağı belli olmayan serseri mayına döner. Yağız ve Hazan ise kalplerine dur deyip vedalaşmayı başarır. Hazan gitmeye, Yağız dur dememeye kararlıdır. Sinan’ın dinmek bilmeyen öfkesi tehlikeli bir hal alırken, oğlu için endişelenen Hazım’ın Yağız’a verdiği tepki, Yağız için kırılma noktası olur. Yağız kalbinin sesini dinleyerek Hazan’a doğru büyük bir adım atar.

Hazan’ın veda günü, aşıklar için yasakların bir kenara atıldığı tek bir güne dönüşür. Diğer yanda, boşanmak için harekete geçen Ece, hayatının sırrını öğrenen Yasin’den çok ağır bir darbe alır. Her iki kızının da cephesinde işler ilk kez Fazilet’in kontrolünden çıkarken, Sinan’dan gelen kötü haber ortalığı alt üst eder.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Fazilet Hanım ve Kızları'nın geçen hafta yayınlanan son bölümünde, Yağız ve Hazan, yaşadıkları anın etkisinde ne yapacaklarını bilemezken Sinan’ın gelmesiyle dengeleri tamamen bozulur. Üzerlerindeki duygusal baskı giderek artarken, Hazan duygularını kalbine gömüp her şeyi geride bırakmaya kararlıdır. Ece, Hazım’ın teklifiyle boşanmaya giden yolda atacağı adıma karar vermeye çalışırken Şükriye’nin ani ölümü Yasin’i tamamen yıkmıştır. Şükriye’nin mektubunun peşinde olan Fazilet, tüm dikkatini Ece ve Yasin cephesine vermişken, Hazan’ın Almanya kararı ile altüst olur. Fazilet’in tüm planlarına rağmen annesinin mektubunu bulan Yasin sonunda hayatının gerçeği ile yüz yüze kalırken, kızının Yağız yüzünden gidecek olmasını hazmedemeyen Fazilet’in tepkisi ortalığı karıştırır. Hazan’ın duygularını itiraf ettiği ses kaydının Nil’in eline geçmesiyle Yağız ve Hazan için çember daralır. Üzerlerindeki baskı ve kalplerindeki fırtınayla birbirlerinden kaçmaya çalışan aşıklar, kendilerini hiç hazır olmadıkları bir yüzleşmenin içinde bulur.