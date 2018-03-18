Fazilet Hanım ve Kızları 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gerçekler açıklandı

Fazilet Hanım ve Kızları 40. yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından merak konusu oldu. Uzun süredir hamilelik yalanıyla Yasin'i uyutan Selin, bu kez büyük bir problemin içerisine düşmüştür. Fazilet Hanım ve Kızları son bölümünde Yasin, tüm bu yalanları duymuş ve bu konuda neler yapacağını bilememiştir. İşte, Yasin'in karar vereceği Fazilet Hanım ve Kızları 40. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında bazı bilgiler
Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfa üzerinden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Fazilet Hanım, son bölümde kendisi ve çocuklarının çektiği acıların intikamı için işe koyulmuştur. İntikamını alana kadar elinden geleni ardına koymayan Fazilet Hanım, Selin'in olayından henüz haberdar değildir. Yasin'in annesiyle bir tartışma yaşayan Selin, nelerle karşılaşacağı konusunda henüz fikir sahibi değildir. Tüm kirli çamaşırlarının ortaya döküldüğü anda Ece ve Yasin'in her şeyi duyması, şok etkisi yaratacaktır.
Diğer taraftan Fazilet’in baskını Hazım ve Sinan’ı zor durumda bırakırken, Fazilet ve Kerime hesaplaşmasında yaşananlar Hazım’ın tüm dikkatini Yağız ve Hazan’ın üstüne çeker. Hazım, Kerime’den kendi yöntemleriyle kurtulsa da içine düşen şüpheden kurtulması kolay olmayacaktır. Hazan ve Yağız birbirleriyle yüzleşmekten köşe bucak kaçsalar da içlerindeki fırtına peşlerini bırakmaz. Bilmedikleri şey ise bu fırtınaya sürüklenirken yalnız olmadıklarıdır. Hazan ve Yağız var güçleriyle birbirlerinden uzak durmaya çalışırken, Yağız’ın Nil’le ilgili Sinan’la yüzleşmesi kopacak fırtınanın ayak sesleridir. Hazım’ın şüphelerinin peşinden gitmesi Fazilet’in gözünü korkuturken, Ece’nin Hazan ve Yağız’ın arkasında durmasıyla saflar sıkılaşmaya başlar. Diğer yanda yalıda arkasından dönen dolapların peşine düşen Yasin ve Yasemin’den kurtulamamanın verdiği öfkeyle deliye dönen Gökhan, kendilerinden saklanan akıl almaz gerçeklerle en ağır şekilde yüzleşmek üzeredir. Hazım ise yüzleştiği gerçekle, en hassas noktasından, babalığından sınanırken Fazilet, Hazan’ın çıkarlarını korumak için ortalığı karıştıracak büyük bir adım atar.
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