Fazilet Hanım ve Kızları 38. bölüm fragmanında Yağız ölümle yüz yüze!

Fazilet Hanım ve Kızları dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça gerilim dolu dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor. Her hafta cumartesi akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam eden Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölümünde Hazım’ın tüm kararlılığıyla polisten uzak durmaya çalışması Fazilet ile birlikte Gökhan’ı da rahatsız ederken, ablasına bir şey olmasından korkan Ece herkesten habersiz polise haber vermiştir. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Elinde Yağız’ın kanıyla ona bir şey olmasının korkusunu yaşayan Hazan, Kerime’ye gerçekleri haykırsa da sesini duyuramaz. Yağız’ın da tehlikede olduğunu öğrenmeleriyle yalıyı saran korku artık ikisi içindir. Hazım’ın tüm kararlılığıyla polisten uzak durmaya çalışması Fazilet ile birlikte Gökhan’ı da rahatsız ederken, ablasına bir şey olmasından korkan Ece herkesten habersiz polise haber vermiştir.



Yağız ve Hazan sıkıştıkları köşede kendilerine bile itiraf edemedikleri duyguları birbirlerine itiraf etmeye hazırlanırken patlayan silah bekleyenleri darmadağın eder. Sinan yaşadığı suçluluk duygusuyla kıvranırken, taş üstünde taş bırakmayan bir karşılaşma yaşanır.