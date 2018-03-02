Fazilet Hanım ve Kızları 37. bölüm fragmanında Yağız Hazan'ı kurtarabilecek mi?

Fazilet Hanım ve Kızları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça sürükleyici dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yağız, Hazan’ın birden ortadan kaybolmasıyla neye uğradığını şaşırmış halde ne olduğunu anlamaya çalışırken, Hazan dehşetin ortasındadır. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yağız, Hazan’ın birden ortadan kaybolmasıyla neye uğradığını şaşırmış halde ne olduğunu anlamaya çalışırken, Hazan dehşetin ortasındadır. Geçen her dakika Yağız’ın endişelerini arttırırken, Sinan Hazan’ın kafasını dinlemeye gittiğinden emindir. Yağız, zaman geçtikçe soğukkanlılığını kaybederken, Hazan yaşadığı kabusun arkasında Kerime’nin olduğu gerçeğiyle yüzleşir. Yaptıkları son konuşma yüzünden ablasının tatile çıktığını sanan Ece, Fazilet’i yatıştırmaya çalışırken, Sinan Fazilet’in hedefindedir. Yağız, Fazilet’i panikletmemek için kendi imkanlarıyla Hazan’ın nerede olduğunu öğrenmeye çalışırken, yakaladığı ipuçları Yağız’ı tamamen kontrolden çıkarır. Diğer yanda, Gökhan, Ömrüm’le ilgili şüphelerinin peşindeyken kaybedecek hiçbir şeyi kalmayan Yasemin, Selin’den de beklediği desteği bulamaz ve hayatının en ağır yenilgisini yaşar. Yakaladığı ipucunun peşine düşen Yağız, Hazan’ı bulmak için çırpınırken Kerime’nin hedefindedir. Yağız’ın büyük bir tuzağa çekildiğini fark eden Hazan, onu koruyabilmek için canı pahasına mücadele ederken, Yağız Hazan’ı kurtarmak için hayatını ortaya koymuştur bile.