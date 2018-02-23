Fazilet Hanım ve Kızları 36. bölüm fragmanında Hazan tuzağa çekiliyor

Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde şahit olduklarıyla çılgına dönen Fazilet, Sinan’ın ipini çekmek için soluğu Hazan’ın yanında alırken, Hazan ve Yağız arasında yükselen Farah gerilimi Fazilet’i başka bir korkunun pençesine atar. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Şahit olduklarıyla çılgına dönen Fazilet, Sinan’ın ipini çekmek için soluğu Hazan’ın yanında alırken, Hazan ve Yağız arasında yükselen Farah gerilimi Fazilet’i başka bir korkunun pençesine atar. Annesinin yüzüne vurduklarıyla neye uğradığını şaşıran Hazan’ın yapmak zorunda kaldığı seçim dengeleri bir kez daha değiştirir. Hazım’ın kararlılığı ve Yasemin’in yenilgiyi hazmedememesiyle yalıda olaylar çığırından çıkarken, Kerime’nin elde ettiği kozu sahaya sürmesi Fazilet’i altüst eder. Yağız’a olan duygularından daha fazla kaçamayan Hazan, kendi kalbiyle kıran kırana bir savaşa tutuşurken Yağız ve Hazan arasındaki tansiyon da yükselmeye başlar. Hazan duygularının ağırlığıyla tamamen kendi dünyasına kapanmışken Kerime’nin kendisi için büyük bir tehdit oluşturduğundan habersizdir. Hazım ve Fazilet, Kerime’ye karşı güçlerini birleştirir ancak Hazım’ın Sinan’dan Kerime ile ilgili destek istemesi büyük sırrı bir anda hiç olmadık birinin kucağına düşürür. Hazan’ı zayıf noktasından yakalayan Kerime, onu korkunç tuzağın içine çekmeyi başarırken Yağız Hazan’ı düştüğü tehlikeden kurtara bilecek midir?