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Fazilet Hanım ve Kızları 35. bölüm fragmanında Hazal duygularına engel olabilecek mi?

Fazilet Hanım ve Kızları dizisi yayınlanan 35. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacak. Her hafta cumartesi akşamı izleyicileriyle buluşan dizi Fazilet Hanım ve Kızları'nın yeni bölümünde Hazan duygularına engel olmaya çalışıyor. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.

Hürriyet Haber
16.02.2018 - 17:51 | Son Güncelleme :

Fazilet Hanım ve Kızları yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Yağız’ın Farah’la girdiği yol, Hazan için kendi duygularına giden yola dönüşür. İşte, Fazilet Hanım ve Kızları yeni bölüm fragmanı.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yağız’ın Farah’la girdiği yol, Hazan için kendi duygularına giden yola dönüşür. Gördüğü manzara karşısında allak bullak olan Hazan, anlam veremediği duygusal bir uyanış içinde, adını koymak istemediği hisleriyle adeta kavgaya tutuşmuş haldedir. Çıktığı yolda tökezlemeden yürümek iradesine sığınan Yağız için de düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Selin’in hamilelik yalanından Ece’yi kullanarak kurtulmak istemesi Ece ve Yasin arasında taşların yerinden oynayacağı bir yüzleşmeye sebep olurken, kızının yalanlarıyla yüzleşmek zorunda olan Hazım’ı zor bir seçim bekler. Hazan’ın iç dünyasında Farah rüzgarı eserken, ev sahibinden aldığı ihtar Hazan ve Yağız’ı beklenmedik şekilde karşı karşıya getirir. Diğer yanda, Hazım’ın hatırladıklarından sonra eli kolu bağlanan Yasemin ve Gökhan, Hazım’dan gelecek adımı beklerken, Gökhan’ın Hazım’a attığı sürpriz adım Yasemin’in ipini çeker. Hazan’ı hedefine koyan Kerime harekete geçmek için elini güçlendirmeyi beklerken, beklediği koz ona en beklenmedik yerden gelir. Fazilet, farkında bile olmadan Kerime’nin ocağına düşerken, Hazan’ın kendisinden uzaklaşmaya başladığının farkında olan Sinan Nil’le tehlikeli sularda yüzmeye başlar. Kendi kalbiyle kavgaya tutuşmuş olan Hazan ise, içindeki karmaşanın verdiği gerilimle Yağız’a patlarken Farah, beklenmedik hamlesiyle Hazan ve Yağız için kötü bir sürpriz hazırlar.

Etiketler: fazilet hanım ve kızları 35. bölüm fragmanı , dizifragman , televizyon , yayın , televizyon programı
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