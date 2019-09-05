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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.09.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

‘Fatmagül’ün Suçu Ne? Fransa’da ödül adayı

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‘Fatmagül’ün Suçu Ne? Fransa’da ödül adayı

‘Fatmagül’ün Suçu Ne?’, Fransa’da düzenlenen Soap Ödülleri’nde ‘en iyi uluslararası dizi’ kategorisinde yarışıyor. Başrol oyuncuları Beren Saat ve Engin Akyürek de ‘en iyi uluslararası oyuncu’ kategorisinde ödüle aday.

FRANSA’da yayınlanan yerli ve yabancı dizilerin ödüllendirildiği Soap Ödülleri’nde bu yıl bir Türk dizisi de yarışıyor. Başrollerini Beren Saat ve Engin Akyürek’in paylaştığı “Fatmagül’ün Suçu Ne?” dizisi, üç kategoride ödüle aday gösterildi.
24 EYLÜL’DE AÇIKLANACAK
“Fatmagül’ün Suçu Ne?”, Soap Ödülleri’nin “en iyi uluslararası dizi” kategorisinde ödüle aday oldu. Beren Saat ve Engin Akyürek de “en iyi uluslararası aktris/aktör” kategorilerinde aday gösterildi. Kazananlar 24 Eylül’de açıklanacak. Ödül töreni, Paris’te Théâtre du Ranelagh’da düzenlenecek.
149 ülkeye satıldı
2010 yılında Kanal D’de yayınlanan “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, yurtdışına satılan Türk dizileri arasında birinci sırada. Beren Saat ve Engin Akyürek’in başrol oynadığı dizinin bugüne dek 149 ülkeye satışı yapıldı. İspanya ve Amerika’da yeniden uyarlanan “Fatmagül’ün Suçu Ne” en çok bilinen Türk dizileri arasında da zirvede.

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