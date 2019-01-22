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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
22.01.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

‘Fatmagül'ün Suçu Ne?’ dizisinin oyuncuları kimler? Fatmagül karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

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‘Fatmagül'ün Suçu Ne?’ dizisinin oyuncuları kimler? Fatmagül karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu'nun kaleme aldıkları, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı, ‘Fatmagül'ün Suçu Ne?’ dizisi çarpıcı sahneleri ve oyuncularıyla hafızalardaki yerini koruyor. ‘Fatmagül'ün Suçu Ne?’ dizisi 2010 yılında ekran macerasına başlayan ‘Fatmagül'ün Suçu Ne?’ , 21 Haziran 2012'de ekranlara veda etmişti. Peki, ‘Fatmagül'ün Suçu Ne?’ dizisinin oyuncuları kimler? Fatmagül karakterini canlandıran oyuncu kimdir?

Fatmagül'ün Suçu Ne?, 2010 yapımı Türk drama televizyon dizisidir. Dizinin ilk bölümü 16 Eylül 2010'da Kanal D'de yayımlandı. Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Armanoynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.

Fatmagül'ün Suçu Ne? dizisinde Fatmagül'ü Beren Saat, Kerim'i Engin Akyürek canlandırmaktadır. Filmin çekimleri ilk önce Çeşme'de başladı ardından İstanbul'da devam etti. Dizi, 21 Haziran 2012'de ekranlara veda etti

 

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