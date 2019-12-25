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Televizyon
25.12.2019 - 16:06, Son Güncelleme:

Fatih Ürek'i sinirlendiren olay!

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Fatih Ürek'i sinirlendiren olay!

Gelinim Mutfakta 423. Bölümde Fatih Ürek, bir gelinin yarışma konusu yemeğinde yaptığı yanlışlardan dolayı sinirlendi!

Fatih Bey, mutfakta gelinlerin yemeği nasıl yaptıklarını kontrol ediyordu. Bir gelinin masasına geldiğinde gördükleri onu çok şaşırttı. Yemek koordinatörünün tarif ettiği şekilde yapmadığını gördü. İki parçadan oluşan yemeğin ikisinin de hatalı olması ufak ufak kendisini sinirlendi. Puanlama sonrası ise, hatalarını anlattığı geline karşı yaptığı hatadan dolayı tatlı tatlı serzenişte bulundu.

 

 

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