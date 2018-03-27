Fatih Ürek ortalığı şenlendirdi!
Gelinim Mutfakta 12. Bölümde Fatih Ürek, gelinler ve kaynanalar göbek atarak stresli geçen yarışmada biraz olsun rahatlama yaşadılar!
Fatih Ürek, gelinleri yemeklerini erken bitirdiklerini görünce mutlu oldu. Hatice ise, eğlenemediklerini söyledi. Fatih Ürek bunun üzerine "Gelinim Mutfakta"nın jenerik müziğini stüdyoda çaldırdı. Gelinler Fatih Ürek'le göbek atmaya başladılar. Kaynanalar ise, kendilerine ayrılan oda da onlara eşlik ettiler.
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