Fatih Ürek kimdir? Fatih Ürek kaç yaşında ve aslen nereli?

Özellikle çıkardığı albümler ve hit olan şarkıları ile hatırlanan fantezi ve pop müzik şarkıcısı Fatih Ürek, müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Fatih Ürek hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlarda internette Fatih Ürek'in kariyeri ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki Fatih Ürek kimdir? Fatih Ürek kaç yaşında? İşte Fatih Ürek hakkında tüm merak edilenler...

FATİH ÜREK KİMDİR?

3 Nisan 1966 tarihinde Erzurum'da bir işçi ailesinin 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. Ailenin tek erkek çocuğu olan Fatih Ürek'in 3 kız kardeşi ve ablası vardır. Bir sucuk fabrikasından çalışan babası Şerafettin Ürek'in Bursa'ya taşınma kararı almasının ardından henüz 1 yaşında iken Bursa'ya giden Fatih Ürek'in çocukluk yılları Bursa'da geçti.

Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Bursa'daki mekanlarda sahne aldıktan sonra sonra İstanbul'a taşınma kararı aldı. 1989 yılında İstanbul’a taşınan Fatih Ürek, 1993'da ilk albümü olan "Yaktı Yaktı"yı çıkardı. Bu albümde Bülent Ersoy'un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeniden yorumlamış ve büyük ses getirmiştir. İkinci albümünü 1995 yılında "Sen İki Gözümsün" adıyla çıkaran Fatih Ürek, bu albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

Uzun yıllar albüm çalışması yapmayan Fatih Ürek, 2008 yılında çıkardığı "Sus" adlı albümü ile müzikal çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. 2011 yılında yeni bir albüm çalışmasına daha imza atan Fatih Ürek, bu albümde seslendirdiği "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkıları ile büyükk beğeni toplamıştır. Sevilen sanatçı özellikle kendine has giyim tarzı ve 2008 yılında seslendirdiği "Hadi Hadi" şarkısı ile akıllarda yer edinmiştir.

2015 yılında aldığı fazla kilolar nedeni ile mide amaliyatı olan Fatih Ürek, başarılı geçen ameliyat sonrası oldukça fazla kilo vermiştir. Sevilen şarkıcı Fatih Ürek, son olarak Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşacak olan "Gelinim Mutfak" isimli programın sunuculuğunu üstlenmektedir.

MÜZİKAL ÇALIŞMALARI

Yaktı Yaktı (1993)

Sen İki Gözümsün (1995)

Sus (2008)

Hala Hala (2009)

Alırım aklını (2010)

Hayde (2011)

300 - 500 (2012) (Single)

Bak Güzele (2013) (Single)

Altın Çağ (2015)

Sallayana Sallaya (2016) (Single)

FİLM VE DİZİLERİ

Reyting Hamdi - 1995-2007

Beyaz Show - 1996

Şeytanın Pabucu - 2008

Neredesin Firuze - 2004