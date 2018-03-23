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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.03.2018 - 12:55, Son Güncelleme:

Fatih Erkoç kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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Fatih Erkoç kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Türk müzik dünyasının önemli isimlerinden olan Fatih Erkoç, son günlerde en çok merak edilen ve araştırılan kişilerden biri. Zaman zaman basında yer alan haberler ve katıldığı televizyon programları ile adından söz ettirerek tekrar gündem olan Fatih Erkoç'un hayranları, ünlü sanatçı hakkında merak ettikleri konuları internette araştırıyor. Peki Fatih Erkoç Kimdir? Fatih Erkoç aslen nereli ve kaç yaşında?

Özellikle 90'lı yıllarda yaptığı müzikal çalışmalar, çıkardığı albümler ve hit olan şarkıları ile hafızalara kazınan güzel sesli sanatçı Fatih Erkoç, bugünde sanat camiasında en çok merak edilen isimlerin başında geliyor. Fatih Erkoç hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette Fatih Erkoç'un kariyeri ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki Fatih Erkoç kimdir? Fatih Erkoç kaç yaşında, aslen nereli? İşte başarılı sanatçı Fatih Erkoç hakkında tüm merak edilenler...

FATİH ERKOÇ KİMDİR?

"Ellerim Bomboş" ve "Oynatmaya Az Kaldı" gibi şarkılar ile müzik dünyasına damga vuran Fatih Erkoç, 7 Nisan 1953 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Anne tarafı Karadenizli olan Fatih Erkoç'un babası tarafı ise Burdur kökenli. Babası ud sanatçısı olan Fatih Erkoç'un müziğe olan ilgisi 3 yaşında babasının ona keman hediye etmesiyle başladı. İlk öğretim eğitimini tamamlamasının ardından, 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'na giren Fatih Erkoç burada 7 yıl boyunca trombon, piyano ve kontrbas eğitimi alır fakat mezun olmadan ayrılarak, İstanbul Gelişim Orkestrası ile çalışmaya başlar ve orkestra ile birlikte 1971'de "Nihayet" adlı bir albüm çıkarırlar.

Kısa bir süre trombon sanatçısı olarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nda görev alan Fatih Erkoç askerlik görevini tamamlamasının adından 1975 yılında Norveç'e yerleşti. 11 yıl Kuzey Avrupa ülkesi Norveç'te kaldıktan sonra Türkiye'ye dönüş yapmış ve müzik kariyerine ülkesinde kaladığı yerden devam etmiştir. 1986 ve 1989 yıllarında Kuşadası Altın Güvercin Şarkı yarışmalarında sırasıyla 'Yol Verin A dostlar' ve 'Sen Ve Ben' adlı şarkılarıyla iki kez birincilik kazananan Fatih Erkoç ilk bireysel albümünü, 1988 yılında  "Yol Verin A Dostlar" adıyla çıkarmış ve bu albüm o dönem büyük beğeni toplamıştır.

TRT hafif müzik ve caz orkestrasında altı yıl boyunca tromboncu ve solist olarak görev yapan Fatih Erkoç, bir süre TRT'de "Yankılar" adlı müzik programına da imzasını atmıştır. Sanatçı yarım bıraktığı konservatuvar eğitimini de bu sıralarda tamamlamıştır. TRT'de geçirdiği altı yıl boyunca, çok sayıda caz konserinde yer aldı; radyo-tv programlarında performans sergiledi

10’un üzerinde enstrümanı profesyonel bir şekilde çalabilen sanatçı, 1987 yılında, sözü ve müziği kendisine ait olan “Dünya Barışı İçin” adlı parçanın yanı sıra; Harun Kolçak, Rüya Ersavcı ve Arzu Ece‘yle birlikte seslendirdiği, sözü ve müziği Selçuk Başar‘a ait “Keloğlan” adlı parçayla ilk defa Eurovision Türkiye elemelerine katıldı.

1992‘de yeniden albüm yapma kararı alan Fatih Erkoç, "Ellerim Bomboş" adlı albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Hemen ertesi yıl, "Penceremden Gökyüzüne" adlı üçüncü solo albümünü piyasaya sürdü ve albümdeki pek çok şarkı kısa sürede popüler oldu. 1994 yılında "Sana Deliyim" adlı albümüyle sahnelere geri dönen Fatih Erkoç 1996‘da ise, "Kardelen" albümüyle müzikseverlerle buluştu.

1999 yılında yapımcılığını kendisinin yaptığı sözü, müziği, düzenlemesiyle tamamen kendine ait şarkılardan oluşan ve kendi adını taşıyan albümü çıkaran Fatih Erkoç, 2005 yılında ise, sözü ve müziği kendine ait 15 yeni şarkıdan oluşan “Beklenen” adlı albümünü kendi müzik şirketi MEFA‘dan çıkardı.

2007'nin Nisan'ında "Kör Randevu" adlı albümüyle sevilen şarkılarının bir kısmını yeni düzenlemeleriyle sevenlerinin ilgisine sunmuştur. Yeni şarkılarının da bulunduğu bu albümde babası Hasan Erkoç'a ait 'Elveda Ey Gençlik' şarkısını da seslendirmiştir.

2016 yılında lenfoma kanserine yakalandığını açıklayan Fatih Erkoç, tedavi süresi boyunca müzik çalışmalarına ara vermedi. Hastalığı ile ilgili 2017 yılında açıklama yapan Fatih Erkoç, 6 ay boyunca gördüğü lenf kanseri tedavisi sonrası sağlık durumunun çok iyi olduğunu söyledi.

İlk evliliğini Norveç'te yapan Fatih Erkoç, şu an da Mehlika Erkoç ile evlidir.

ALBÜMLERİ

Yol Verin A Dostlar - 1988

Ellerim Bomboş - 1992

Penceremden Gökyüzüne - 1994

Sana Deliyim - 1995

Kardelen - 1996

Fatih Erkoç - 2000

Beklenen - 2005

Kör Randevu - 2008

Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio - The Lady From İstanbul - 2010

Seher Yeli - 2011

Yanında Her Kimse - 2012

Babamdan Miras - 2013

Aşk Sadece - 2014

Çocuk Şarkıları - 2015

True Love - 2016

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