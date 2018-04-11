Faruk Sabancı kimdir kaç yaşında?
Faruk Sabancı, son günlerin popüler isimleri arasında yer alıyor. Sabancı ailesinin 4. kuşağında yer alan Faruk Sabancı, DJ'lik yapmaktadır. Peki, Faruk Sabancı kimdir kaç yaşında? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı isim hakkında bazı bilgiler
Faruk Sabancı 18 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı, "Wake Up / Awaken (Remixed)" isimli albümün sahibidir. House ve Dans/Elektronik müzik türleri ile ilgilenen Faruk Sabancı, Uluslararası arenada boy gösteren önemli elektronik müzik DJ’i ve prodüktörleri arasında yer almaktadır.
Faruk Sabancı, Sabrina Signs ile ortak çalışması “Home”un yeni video klibini müzikseverlerle buluşturdu. Işıl Reina’nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryo gereği Faruk Sabancı’nın sıradışı bir aşk hikayesine yön verdiği klip, heykeltıraş Mehmet Aksoy’un Polonezköy’deki “Böcek Ev” olarak bilinen atölyesinde çekildi. Murat Tuncel’in görüntü yönetmenliğini üstlendiği klipte Brezilyalı model Beatriz Laite ve Halil Gökçez olağandışı hikayenin iki farklı kahramanı olarak yer aldı.
Henüz 16 yaşındayken ilk büyük anlaşmasını imzalayan Faruk Sabancı, sonraki dönemde istikrarlı bir şekilde dünya standartlarında prodüksiyonlar yaptı ve yayınladı. Bu çalışmaları sayesinde David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, Tiësto ve daha bir çok ‘trendsetter’ sanatçının beğenisini kazandı. Faruk Sabancı daima gelişerek ve yeni tarzlar deneyimleyerek elektronik müziğin zirvesindeki iki ismin, Armin Van Buuren ve Hardwell’in de dikkatini çekmeyi başardı; her ikisi de Sabancı’nın prodüksiyonlarını kendi plak şirketleri Armada ve Revealed üzerinden yayınlamak için teklifte bulundu.
FARUK SABANCI'NIN BABASI MEHMED SABANCI KİMDİR?
Mehmet Sabancı, 25 Nisan 1963 tarihinde dünyaya gelmiştir.
Sabancı Holding'in kurucusu olan Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu olarak 1963 yılında Adana'da doğdu. Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra, Londra'da US International University Europe'de iş yönetimi bölümünde okudu.
1983'te çalışmaya başladığı aile şirketi Akbank ve Sabancı Holding'de 18 yıldan uzun süre görev yaptı. 2001'de holdingin 1.3 milyar $ ciro yapan gıda grubunun başında iken, bu yüksek dereceli görevinden ayrıldı. Buradan ayrıldıktan sonra kendi işini kurdu, ve üst sınıf arabaların (Smart, Aston Martin, Cadillac, Porsche, Brabus, Mercedes-Benz, Chrysler, MG ve Rover) distrübütörlüğüne başladı. Sonra, F&B-Group Company bünyesinde gıda, elektronik ve petrol üretimi sektörlerinde çalışmaya başlayarak işini büyüttü.
Mehmet Sabancı, 9 Kasım 2004 tarihinde iş gezisi sebebiyle Londra'da hotel odasında 41 yaşındayken, kalp krizinden vefat etti. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.
Eşi Zeynep ile evliliğinden Faruk ve Burak isminde iki oğlu vardır. Ayrıca Ömer Sabancı ve Demet Sabancı Çetindoğan'ın kardeşidir.
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