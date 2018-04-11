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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.04.2018 - 11:23, Son Güncelleme:

Faruk Sabancı kimdir kaç yaşında?

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Faruk Sabancı kimdir kaç yaşında?

Faruk Sabancı, son günlerin popüler isimleri arasında yer alıyor. Sabancı ailesinin 4. kuşağında yer alan Faruk Sabancı, DJ'lik yapmaktadır. Peki, Faruk Sabancı kimdir kaç yaşında? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı isim hakkında bazı bilgiler

Faruk Sabancı 18 Haziran 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Sakıp Sabancı'nın yeğeni Mehmet Sabancı'nın oğlu olan Faruk Sabancı, "Wake Up / Awaken (Remixed)" isimli albümün sahibidir. House ve Dans/Elektronik müzik türleri ile ilgilenen Faruk Sabancı, Uluslararası arenada boy gösteren önemli elektronik müzik DJ’i ve prodüktörleri arasında yer almaktadır.

Faruk Sabancı, Sabrina Signs ile ortak çalışması “Home”un yeni video klibini müzikseverlerle buluşturdu. Işıl Reina’nın yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryo gereği Faruk Sabancı’nın sıradışı bir aşk hikayesine yön verdiği klip, heykeltıraş Mehmet Aksoy’un Polonezköy’deki “Böcek Ev” olarak bilinen atölyesinde çekildi. Murat Tuncel’in görüntü yönetmenliğini üstlendiği klipte Brezilyalı model Beatriz Laite ve Halil Gökçez olağandışı hikayenin iki farklı kahramanı olarak yer aldı.

Henüz 16 yaşındayken ilk büyük anlaşmasını imzalayan Faruk Sabancı, sonraki dönemde istikrarlı bir şekilde dünya standartlarında prodüksiyonlar yaptı ve yayınladı. Bu çalışmaları sayesinde David Guetta, Martin Garrix, Calvin Harris, Tiësto ve daha bir çok ‘trendsetter’ sanatçının beğenisini kazandı. Faruk Sabancı daima gelişerek ve yeni tarzlar deneyimleyerek elektronik müziğin zirvesindeki iki ismin, Armin Van Buuren ve Hardwell’in de dikkatini çekmeyi başardı; her ikisi de Sabancı’nın prodüksiyonlarını kendi plak şirketleri Armada ve Revealed üzerinden yayınlamak için teklifte bulundu.

FARUK SABANCI'NIN BABASI MEHMED SABANCI KİMDİR?

Mehmet Sabancı, 25 Nisan 1963 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Sabancı Holding'in kurucusu olan Hacı Ömer Sabancı'nın oğlu olan Hacı Sabancı'nın üçüncü çocuğu ve ikinci oğlu olarak 1963 yılında Adana'da doğdu. Tarsus Amerikan Koleji'nden mezun olduktan sonra, Londra'da US International University Europe'de iş yönetimi bölümünde okudu.

1983'te çalışmaya başladığı aile şirketi Akbank ve Sabancı Holding'de 18 yıldan uzun süre görev yaptı. 2001'de holdingin 1.3 milyar $ ciro yapan gıda grubunun başında iken, bu yüksek dereceli görevinden ayrıldı. Buradan ayrıldıktan sonra kendi işini kurdu, ve üst sınıf arabaların (Smart, Aston Martin, Cadillac, Porsche, Brabus, Mercedes-Benz, Chrysler, MG ve Rover) distrübütörlüğüne başladı. Sonra, F&B-Group Company bünyesinde gıda, elektronik ve petrol üretimi sektörlerinde çalışmaya başlayarak işini büyüttü.

Mehmet Sabancı, 9 Kasım 2004 tarihinde iş gezisi sebebiyle Londra'da hotel odasında 41 yaşındayken, kalp krizinden vefat etti. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Eşi Zeynep ile evliliğinden Faruk ve Burak isminde iki oğlu vardır. Ayrıca Ömer Sabancı ve Demet Sabancı Çetindoğan'ın kardeşidir.

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