Faruk kimin oğlu? İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanında şok…
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Üçüncü sezona olaylı bir giriş yapan İstanbullu Gelin’in 53. bölüm fragmanına Ülfet Hala’nın sözleri damga vurdu. Ülfet Hala ile Esma Sultan arasında geçen diyalog ardından ‘Faruk kimin oğlu?’ soruları gündeme geldi. İşte, İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı ve ilk ipuçları…
İstanbullu Gelin dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı. Cuma akşamları yayınlanan dizinin 28 Eylül tarihli son bölümünde Adem, Faruk’un kendisine saldırmasını kendi lehine çevirmişti. Son bölüm finaline Faruk’un adam öldürmeye teşebbüsle suçlanması damga vurmuştu. İstanbullu Gelin yeni bölüm fragmanı bu gelişmenin ardından yaşanacaklara dair ilk tüyoyu verdi. Adem ve Ülfet’in Süreyya’yı kendi taraflarına çekmeye çalışacağını gözler önüne seren fragmanda “Abime Faruk'un kendi oğlu diye yutturduğunun açıklamanın zamanı geldi mi?” sorusu şok etkisi yarattı.
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