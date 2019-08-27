MasterChef yarışmacısı Faruk Batuhan Öner kimdir ve kaç yaşında?
MasterChef Türkiye’nin 2019 sezonu yarışmacılarından biri de Faruk Batuhan Öner oldu. Binlerce kişi arasından sıyrılıp MasterChef yarışmacılarından biri olmayı başaran Faruk Batuhan Öner’in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Faruk Batuhan Öner kimdir ve kaç yaşında?
Yarışmaya İstanbul'dan katılan Faruk Batuhan Öner, 33 yaşında ve Ege Üniversitesi’nden mezun. 'El lezzeti yoktur, doğru teknik vardır' sloganıyla yola çıkan Faruk Batuhan Öner bu teknikler için MasterChef'te yer aldığını söylüyor. Kendi ismini taşıyan bir internet sitesi olan Faruk Batuhan Öner, yaptığı yemekleri ve sosyal medya paylaşımlarını bu siteden paylaşıyor.
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