Farah Zeynep Abdullah, Gülizar’da bu hafta, Nükhet Duru’dan “Ben Sana Vurgunum”u seslendiriyor.

Kanal D’nin, yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, senaryo ve proje tasarımını usta yönetmen Çağan Irmak’ın yaptığı, sevilen dizisi “Gülizar" için güzel oyuncu Farah Zeynep Abdullah, bu kez Nükhet Duru’nun sevilen şarkısı “Ben Sana Vurgunum’u” seslendirdi.

Babaannesi Hayriye Hanım’a hiç istemediği bir şekilde yakalanan Gülizar’ı zor günler beklemektedir. Hem genç kız hem de Murat aşklarına sahip çıkıp açıklama yapmayı deneseler de başarılı olmazlar. Önce Hayriye Hanım sonra da Mine ile iş birliği yapan Kartal, Gülizar’ı bir seçim yapmaya zorlar. Aşkı, ailesi ve hayalleri arasında kalan Gülizar ise en iyi bildiği şeye yani şarkılara sığınır.

Gülizar yıllardır özlemini kurduğu ailesi ve müziği mi; yoksa hayatında ilk kez tattığı aşkı mı seçecektir?

Gülizar cumartesi günü saat 20.00’de Kanal D’de.