Fadik Sevin Atasoy: Tutunamayanlar dizisi yazdığım oyundan esinlenilmiş

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü oyuncu, “Yazarı ve oyuncusu olduğum ‘Muse–Bir Esin Perisi Davası’ oyunumda adı geçen karakterler, fikir, konu ve içeriğin ‘Tutunamayanlar’ dizisindeki bölümde kullanılmış olması, mevcut benzerlik aşikârdır” dedi. Dizinin yayınlandığı gece telefonunun susmadığını belirten Atasoy, dizinin bundan vazgeçmesi gerektiğini, aksi takdirde hukuki ve resmi yollara başvuracağını söyledi.





