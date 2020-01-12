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Haber Giriş: 12.01.2020 - 11:49,Son Güncelleme:/

Fadik Sevin Atasoy: Tutunamayanlar dizisi yazdığım oyundan esinlenilmiş

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Fadik Sevin Atasoy: Tutunamayanlar dizisi yazdığım oyundan esinlenilmiş

Fadik Sevin Atasoy, TRT 1’in yeni dizisi “Tutunamayanlar”ın kendi yazdığı “Muse–Bir Esin Perisi Davası’” adlı tiyatro oyunundan esinlendiğini iddia etti.

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü oyuncu, “Yazarı ve oyuncusu olduğum ‘Muse–Bir Esin Perisi Davası’ oyunumda adı geçen karakterler, fikir, konu ve içeriğin ‘Tutunamayanlar’ dizisindeki bölümde kullanılmış olması, mevcut benzerlik aşikârdır” dedi. Dizinin yayınlandığı gece telefonunun susmadığını belirten Atasoy, dizinin bundan vazgeçmesi gerektiğini, aksi takdirde hukuki ve resmi yollara başvuracağını söyledi.

Fadik Sevin Atasoy: Tutunamayanlar dizisi yazdığım oyundan esinlenilmiş


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