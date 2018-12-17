Ezgi ve Reyhan Gelinim Mutfakta’ya geri mi döndü?
Gelinim Mutfakta’nın 17 Aralık Pazartesi günü yayınlanacak olan bölümüne dair ipuçları veren fragman yayınlandı. Gelinim Mutfakta bu hafta sürprizlerle ekrana geliyor. Eski yarışmacılardan Ezgi ve Reyhan yarışmaya geri mi dönüyor?
Kanal D ekranlarının sevilen gündüz kuşağı programı Gelinim Mutfakta yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. Hafta başında yeni bir ekibin dahil olduğu, cuma günleri ise eleme heyecanının yaşandığı Gelinim Mutfakta’nın 196. bölüm fragmanına Ezgi’nin sürprizli girişi damga vurdu ancak görüntülerde kayınvalidesi Reyhan Hanım’ın olmaması kafalarda soru işareti bıraktı. İkilinin yarışmaya yeniden dahil olup olmayacağı ilerleyen dakikalarda belli olacak.
EN SON KİM ELENDİ?
14 Aralık Cuma günü yayınlanan Gelinim Mutfakta 195. bölümünde; Emel-Tuğçe Babur, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Sevgül Kıroğlu-Cansu Şöhret çiftleri "supangle" tarifiyle haftanın finalini yaptı.
Emel 6 puanla gün sonuncusu, 17 puan toplayan Elif ise gün birincisi oldu. Tüm puanlar toplandıktan sonra haftanın birincisi Elif oldu. 69 puan toplayan Elif, 5 bileziği almaya hak kazandı. Son ikiye ise Emel ve Rümeysa kaldı. Hafta boyunca 53 puan toplayan Emel, yarışmaya veda etti.
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