Ezgi Sertel kimdir? İşte Ezgi Sertel'in hayatına ilişkin bilgiler
Ezgi Sertel sunduğu ve konuk olarak katıldığı programlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Ezgi Sertel, Anadolu Mutfağının yemeklerini ekran karşısındakilere tanıtıyor. Peki, Ezgi Sertel kimdir, kaç yaşında? İşte, Ezgi Sertel’in hayatına ilişkin bilgiler
Türk oyuncu ve sunucu Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Zeynep Öğretmen karakteriyle tanındı. Ancak asıl popülerliğini sunduğu yemek programlarıyla yakaladı. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıttı. Halen Star TV'de aynı programla sunuculuğa devam etmektedir. 2016 yılında oyuncu Ozan Çobanoğlu ile nikah masasına oturdu.
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