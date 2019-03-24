Ezgi Mola kimdir? İşte Ezgi Mola'nın bilinmeyenleri
Sempatik tavırları ve yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine çeken Ezgi Mola, verdiği kilolarla da uzun süre adından söz ettirmişti. Ezgi Mola, 2007 yapımı Senden Başka dizisinde Hayriye karakterine hayat vermişti. Peki, Ezgi Mola kimdir, kaç yaşında?
29 Mart 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ezgi Mola, İstanbul’da Hasan Ali Yücel İlkokulu, Turhan ve Mediha Tansel İlkokulu, Kadir Rezan Has Ortaokulu ve Halit Armay Lisesi’nde eğitimini tamamladı. Oyunculuk merakı, henüz lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk kurslarına katılmaya yönlendirdi. Ezgi Mola, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu merkezde dört yıl eğitim aldı ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni bölüm birinciliğiyle bitirdi.
Henüz 18'ini bitirmeden Kartal Tibet'in yönettiği Karate Can dizisinde ilk televizyon deneyimini kazandı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandı ve 4 yıl eğitim aldı. Bu arada Aydoğan Temel’den de 2 yıl tiyatro eğitimi aldı. Yine Aydoğan Temel’in liderliğindeki bir tiyatro topluluğuyla Çürük Elma oyununda ilk sahne deneyimini yaşadı. 2005 Kasımında BKM Atölye'ye katıldı. 2005 sonbaharında safça bir kuaförü canlandırdığı Hırsız Polis dizisinin gördüğü büyük ilgi sonucu kitlelerce tanınmaya başladı. 2006 yılında çevrilen Hayatımın Kadınısın filmindeki rolüyle başarı kazandı. Bu filmde kişisel hedef olarak gördüğü Türkân Şoray ile karşılıklı oynama fırsatı yakaladığı gibi, kendini gösterebileceği bir rolü canlandırma şansı da buldu.
Bu rolüyle 2007 yılında En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Sadri Alışık Ödülü sahibi oldu. Aynı sene Saadet Işıl Aksoy'un da başrolde yer aldığı Senden Başka dizisinde Hayriye karakterini canlandırdı. 2008 yılında Uğur Yücel'in yönetmenliğinde Türkiye'de bir ilk olan Kolay Gelsin adlı doğaçlama sit-com denemesinde rol aldı, ama proje uzun ömürlü olmadı. Okul arkadaşı Enis Arıkan ile çektiği videolarla takipçilerini kahkahaya boğan Ezgi Moda, Youtube kanalında da ünlülerle keyifli röportajlar yapıyor. Ezgi Mola, Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu Alice Harikalar Diyarında müzikalinde otoriter, pimpirikli, hırslı, dominant ve sivri dilli kraliçeyi canlandırıyor.
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