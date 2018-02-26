Ezgi Dargı kimdir? Sosyetik Ev Kadınları'nın dikkat çeken ismi

Ezgi Dargı, hayatı ve yaşam tarzı ile araştırılan isim oldu. Hazır cevaplığıyla dikkat çeken Ezgi Dargı, Sosyetik Ev Kadınları programını izleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor.

İşte, Ezgi Dargı'nın muhabirimiz Hakan Gence'ye verdiği demeçler;

Babam tanınmış bir avukat, annem İhracatçılar Birliği’nde yöneticiydi. Bilkent Turizm Otelcilik mezunuyum. İlk evliliğimde eşimin tekstil fabrikası vardı. 12 yıl önce bir organizasyon şirketi açtım. Sonra bir plastik cerrahla evlendim. Cerrah eşimin çevresini kullanarak cemiyete girdim.

Ekmek kaç lira biliyor musunuz?

Ekmek glütenli, yemiyoruz. Pastayı sor, söyleyelim. Ben evimde mutfak olsun istemiyorum. O kokuyu sevmiyorum. Evde çocuk olduğu için yemek yapılıyor. Ama ben eve gidene kadar sofranın kaldırılması gerekiyor. O yüzden çocuklar akşam yemeğini 17.30 gibi yiyor.

Kendinizi en zengin hissettiğiniz anınız?

Bir tatilde Elton John’la aynı restoranda yemek yemiştik.

Alışverişlerimi yurtdışından zevkime göre yapan bir danışmanım var. Acil alışveriş yapmam gerekirse Beymen’e gidiyorum. En çok Lucca, Chilai ve Soho House’u seviyorum.

Dünyada açlık sınırında yaşayan insanlar varken sizin aşırı tüketimi destekleyen hayatlarınızı bu kadar göz önünde yaşamanız ne kadar doğru?

Eski eşim “Türkiye’nin en nefret edilen karakterleri olacaksınız” demişti. Ben öyle düşünmüyorum. Bizim gibi yaşayan insanlar da var.

Türkiye gündeminin ne kadar farkındasınız?

İnsanın parasının olması yaşadığı çevreden bihaber olduğu anlamına gelmiyor. Bizi farklı yapan bu önemli nüans. Biz her şeye yetişen kadınlarız.